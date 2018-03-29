Афонские монахи – об интернете и компьютерах

Профессиональный праздник 13 сентября отмечают программисты. В современном мире большинство людей работают за компьютерами, являются активными пользователями интернета, соцсетей. Мы собрали изречения афонских монахов о том, как правильно относится к благам цивилизации и технического прогресса – к компьютерам и интернету.

1. Про интернет я не могу сказать ничего конкретного, так как у нас в монастыре его нет. Но очевидно, что погружение во «всемирную паутину» приводит к рассеянности ума. Прежде всего опасно многочасовое путешествие по пространствам интернета без какой-то конкретной цели.

(Насельник монастыря Григориат иеромонах Лука).

2. «Надо быть острожными. Особенно с интернетом. Мы (духовники) видим сколько благочестивых христиан впадают посредством его использования в очень серьёзные прегрешения».

(Иеромонах Григорий (духовник Кутлумушской кельи Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, Святая Гора Афон).

3. «Родители должны и жить по‐христиански, и следить за своим поведением, потому что дети с малого возраста, когда они еще даже не говорят, начинают, как компьютер, «записывать» всё, что видят и слышат в доме. И если дети видят отца и мать своих дерущимися, ссорящимися, оскорбляющими друг друга, ведущими плохие разговоры, то они, как чистые кассеты, «записывают» всё это в себе и, когда придут в возраст, сами того не желая - наследовав от родителей все страстные состояния, - начинают и браниться, и оскорблять ближних своих теми же речами, которые слышали от родителей».

(Преподобный Паисий Святогорец).

4. «В современных условиях произошла путаница. Причем и в жизни мирян и в жизни монахов. На нас всех без исключение оказывает воздействие сложившееся положение. Интернет сам по себе – вещь хорошая. Но пользу он приносит немногим, а вред – огромному числу людей. Современные технологии застали нас врасплох, поработили и мы стали похожи на птичье перо, которое ветер носит куда ему заблагорассудится».

(Игумен монастыря святого Павла архимандрит Парфений (Мурелатос)).

5. «Что касается мирян, то и для них вредно многочасовое праздное бесцельное блуждание по просторам интернета. Прежде чемначать работу в сети, надо поставить себе конкретные задачи, которые необходимо решить и не отклоняться от них в ту или иную сторону».

(Насельник монастыря Григориат иеромонах Лука).

6. «Оцифрование, категоризация святых отцов предоставит возможность пользователям интернета находить тексты, информацию по темам, которые их интересуют. Более того, оцифрование и продвижение посредством веб-страниц Слова Божьего, в особенности, учений святых отцов, а также старцев XX века принесет духовную пользу нашим современникам».

(Афонский старец Ефрем Ватопедский)

7. «Допустим, кому-то вздумается обманом приобрести земельное угодье. Он скажет, что оно якобы принадлежало его дедушке или что сам он когда-то арендовал эту землю под пастбище. Попробуй разберись! А потом представители властей скажут: "К сожалению, контролировать их мы не можем. Контроль может осуществляться только с помощью компьютера". И они приступят к запечатлению. В компьютере будет высвечиваться, запечатлен ли ты, и в зависимости от этого тебя станут или не станут обслуживать».

(Преподобный Паисий Святогорец).

8. «Если есть благословение игумена и осторожность самого монаха, которому поручено послушание что-то найти или сделать в интернете – работа в сети возможна. Но в нашем монастыре интернета нет. Наш игумен [архимандрит Георгий (Капсанис)] не благословил его использование. Слишком велика опасность, которой подвергается каждый пользователь сети. Много монахов не смогли противостоять этому искушению».

(Насельник монастыря Григориат иеромонах Лука).

9. «Одна новость может передаться посредством интернета за несколько секунд с одного края Земли на другой – у нас у всех есть такой опыт. Беседа, иногда даже с использованием визуального контакта, теперь происходит беспрепятственно, независимо от расстояния… Таким же способом Слово Божье может передаваться везде на Земле».

(Афонский старец Ефрем Ватопедский).

10. «Мобильные телефоны и интернет не случайно особенно опасны для монахов. Именно эти технические достижения часто приводят к рассеянности ума. А подобное состояние совершенно несовместимо с целями иноческой жизни. Ведь согласно учению Святых отцов, монах через молитву и подвижническую жизнь призван стяжать свой ум в сердце».

(Насельник монастыря Григориат иеромонах Лука).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".