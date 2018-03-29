Преподобный Евстафий І Сербский: афонский святой, игумен монастыря Хиландар

Православные христиане 12 сентября отмечали день памяти святых сербских святителей и учителей. Из числа этих святителей на святой Афонской Горе подвизался преподобный Евстафий I.

Святой Евстафий жил в ХІІІ ст., в дни благочестивого сербского короля Стефана Уроша II Милутина. С раннего детства мальчик избегал суетных забав и укреплялся в любви к Богу. Имея огромное желание изучать Слово Божие, святой сам попросил родителей отдать его на обучение грамоте.Уже через несколько лет ученик намного превышал в знаниях своих наставников.

Юноша всецело отдавал себя учению, забывая о пище и воде. Когда же выучился, решил полностью посвятить себя Господу. Святой Евстафий отправляется в монастырь архангела Михаила, где находилась Зетская епископская кафедра. Здесь от епископа Неофита он принял пострижение в иноческий чин и начал жизнь подвижническую, строго выполняя монашеские обеты.

Святой подвизался в монастыре с полным смирением, однако скоро сделался известным по всей стране. Монах отличался особым воздержанием и чистотою жизни. Изнуряя себя постом и бдением, он отдавал свой монастырский обед нищим.

По благословению епископа Неофита Евстафий двумя спутниками долгое время жил на Святой земле. Пробыв там долгое время, он отправился в обратный путь, но не прямо на родину, а на святую гору Афонскую. На Афоне преподобный Евстафий поселился в Сербском Хиландарском монастыре, построенном великим сербским жупаном Стефаном Неманей и его сыном Саввой, первым архиепископом Сербским. Здесь он с великим усердием предался подвигам монашеским, после чего был избран игуменом монастыря Хиландар. Святой успешно управлял монастырем, снискал уважение покровителей Святой Горы, раздавал полученные обителью пожертвования нуждающимся.

Через семь лет после своего вступления на высокую кафедру преподобный Евстафий впал в болезнь и увидел приближение своей кончины. Находясь в предсмертной болезни, он не роптал, но с радостью ждал исхода из сего земного мира в обители небесные. Вокруг постели больного собрался весь церковный Сербский собор, но он усердно готовился и молил Господа о даровании ему мирной кончины. С радостью и хвалой Господу отошел к Царю Небесному преподобный Евстафий и был погребен в Жиче, в храме Спасителя, в мраморной раке, которую ранее сам себе приготовил.

После погребения же стали свершаться у раки с мощами преподобного Евстафия чудеса и случаи исцеления. А однажды на его мраморной раке нашли три цветка дивной красоты, выросшие за ночь на совершенно сухом камне. Это чудесное знамение навело всех на мысль, что Бог прославляет Своего угодника и обновляет тело его нетлением. Рака преподобного была открыта, и тело святителя Евстафия было обретено нетленным.

Спустя некоторое время, в виду опасности от неприятельских нашествий, мощи святого Евстафия перенесены были из Жичи в Ипек (или Печь) и поставлены в тамошнем архиепископском кафедральном храме святых апостолов Петра и Павла.

""Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".