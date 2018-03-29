13 важных фактов о Поясе Пресвятой Богородицы

Православная Церковь 13 сентября отмечает положение честного Пояса Пресвятой Богородицы. Монастырь Ватопед, в котором хранится эта почитаемая во всем православном мире святыня, празднует панигир. Мы собрали 13 фактов о Поясе Пресвятой Богородицы, которые важно знать всем православным христианам.

1. Пояс Пресвятой Богородицы (греч. Ζώνη τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου) принадлежал Деве Марии. В предании говорится, что соткала его из верблюжьей шерсти Сама Божия Матерь.

2. После Успения Пресвятой Богородицы святыня хранилась у апостола Фомы. Он не присутствовал во время погребения Пресвятой Девы и пришел в Иерусалим лишь спустя три дня. Когда апостолы открыли гробницу Богородицы, чтобы Фома мог проститься с Ней – обнаружили ее пустой. Осталась лишь одежда, в которой была погребена Пречистая. На третий день Пресвятая Дева явилась апостолов и утешила их словами: «Радуйтесь! - ибо Я с вами во все дни». Согласно преданию до этого Она явилась Фоме и с Небес бросила ему Свой Пояс.

3. Святыня до конца IX - начала X века хранилась в золотом ковчеге, который впервые открыли по благословению Патриарха, для супруги императора Льва Мудрого, Зои, которая была бесноватой. После длительных молитв императору было видение, в котором он узнал, что его жена может исцелиться, если приложить к ее телу Пояс Богородицы. Так и произошло.

4. Императрица, желая отблагодарить Божию Матерь, вышила весь Пояс золотыми нитками.

5. Тогда же святой Евфимий, который был духовником императора, вместе с Константинопольским Патриархом составили Слово «в честь Преблагословенной Девы Богородицы, в воспоминание чуда, бывшего от Её Честного Пояса, по благодати, милосердию и человеколюбию родившегося от Неё Христа, Бога нашего».

6. В X веке Пояс разрезали на части и передали их в обители Болгарии, Грузии, России, Кипра и на Святую Гору, в монастырь Ватопед.

7. В XII веке было установлено празднование положения святого Пояса, который отмечали 31 августа (по старому стилю).

8. Именно ту часть святыни, которая хранится в афонской обители, брали с собой в военные походы византийские императоры.

9. Во время одного из таких походов Пояс у византийцев отвоевали болгары.

10. В XIV веке на Святую Гору вернул святыню сербский князь Лазарь Хребелянович, последний независимый правитель Сербии. Он канонизирован Сербской Православной Церковью как великомученик.

11. В 1864 году в Константинополе произошла эпидемия холеры. Тогда в город доставили Пояс Пресвятой Богородицы и болезнь прекратилась, и никто из зараженных ею не умер. Тогда же один грек попросил принести святыню к нему домой, так как его сын был тяжело болен, и они надеялись получить исцеление, по молитвам Божией Матери у Ее Пояса. Но когда святыню принесли к нему в дом – мальчик был уже мертв. Пояс приложили к телу ребенка, и он воскрес.

12. На Святой Горе насельников Ватопедской обители называют «агиазонитами», или «святопоясниками».

13. Монахи изготавливают пояски и прикладывают их к Поясу Пресвятой Богородицы, которые потом паломники увозят к себе домой. По молитвам Божией Матери, происходит множество исцелений.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".