Афонский монах рассказал о том, почему человеческая жизнь такая короткая

Люди часто нарекают на скоротечность нашей жизнь, которая кажется нам чрезмерно короткой, и стремятся найти лекарства «от старости». Насельник Свято-Пантелеймоновского монастыря Святой Горы Афон иеромонах Николай (Генералов) рассказал о том, как Господь смертью избавляет нас от мучений и почему повелел быть нашей жизни краткой.

«Человек родился на труд, говорил святой Иов. С плачем мы рождаемся на свет, в трудах проводим жизнь и в болезни умираем. Еще Адаму было сказано Господом, что он в поте лица будет добывать хлеб свой. Жизнь человеческая на земле есть не что иное, как непрестанный и непрерывный труд. Посему Бог по своей благости и соблаговолил прекратить нашу жизнь, чтобы через то облегчить наш труд», - говорит афонский монах.

Иеромонах Николай поясняет, что православный христианин не должен видеть в смерти наказание от Господа, поскольку Бог забирает нас к себе в Царствие Небесное из любви.

«Милосердный Бог не хочет, чтобы ты трудился долгое время. Бог соблаговолил сей жизни быть краткой. Так как слава наша заключается в небе, то Бог желает, чтобы мы были с ним. Так как Он нас любит, для нашей жизни восхотел, чтобы жизнь наша была краткой, дабы мы, презрев настоящую жизнь, научились любить блаженное житие будущего. Многие жизнь проводят так, как будто бы им никогда не надлежало умереть. Хотя жизнь эта им дарована для того, чтобы они могли приобрести себе небесную жизнь. Если поразмыслишь о краткости сей жизни, ты легко ее презришь», - советует насельник Свято-Пантелеймоновского монастыря.

В книгах Старого Завета мы находим свидетельства того, что до Потопа люди жили несравненно дольше, чем мы – по 700, 800 и даже 900 лет. Однако позже Господь сократил нашу земную жизнь в десять раз. Святогорец Николай поясняет, что таким образом Бог решил сократить количество земного греха.

«Когда увидел Бог, что злоба человеческая умножается, то соблаговоли сократить лета нашей жизни, чтобы тщетно не уповали на ее долговечность. И чтобы через то прекратить умножение творимых нами грехов. Когда в начале мира люди жили несравненно проще, чем мы, Бог даровал им долговечность. Но потом, когда увидел, что долговечность употребляется во зло, благоволил сократить жизнь человеческую».

Иеромонах учит легко относиться к тягостной и бренной жизни, которую разрушают старость и болезни, и стремиться к жизни небесной.

«Краткость жизни нашей пророк изъясняет подобием, взятым от пауков, простирающих тончайшие нити, которые разносит и прерывает малейший ветер. Так и жизнь нашу, которую мы с таким трудом продолжаем, разрушает малейший ветер и болезни. Безрассуден тот, кто проходя с таким трудом и потом настоящую жизнь, не стремится к жизни небесной, где будет иметь жизнь вечную со Христом».

Насельник Свято-Пантелеймоновского монастыря сравнивает земную жизнь с темницей, из которой предстоит путь в жизнь настоящую – светлую и вечную.

«Какой невольник не стремится к своему отечеству? Кто, сидя в темнице, не желает увидеть света? Сей же мир не наша земля, а темница. Когда ты желаешь долговечности, то значит, ты желаешь долговременно сидеть в темнице. Если желаешь старости, то значит, желаешь долговременной и скучной болезни. От рождения ты должен вздыхать о смерти. Смерть есть благо, потому что переменяет таковую жизнь, подает нам утешение против прискорбной жизни. Блажен, кто жизнь проводит в терпении. Блаженна та душа, которой уготован покой вечной жизни», - говорит иеромонах Николай (Генералов).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".