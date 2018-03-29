Афонский монах рассказал, почему Господь сам не открыл пещеру Лазаря

Монах Святой Горы рассказал о том, как чтение Святого Писания изгоняет сатану, зачем Иисус заставил учеников двигать камень у гроба Лазаря, и почему, ожидая от Господа Божественного вмешательства, мы должны делать свое малое дело.

«Бог измеряет только наши усердия. Поймите, вы можете молиться тысячу лет, но вы все равно не научитесь хранить свой ум, если Господь вам этого не даст. Только имя Божие имеет обновляющую силу. Есть такой духовный закон: наша работа – думать о своем уме, беречь свое внутреннее, а работа Бога – это думать о нас. Так что, не нужно думать о себе вместо Бога. Господь сам посчитает все наши нравственные исходы и доходы. И все устроит самым лучшим образом», - говорит старец Гавриил.

Святогорский монах вспоминает историю из жития Святителя Иоанна Златоуста, который пояснял верующим смысл чтения Святого Писания.

«Однажды к святителю Иоанну Златоусту пришел один монах и сказал: «Отче, я читаю Священное Писание, но ничего не понимаю». На что Святитель ответил: «Возможно, ты и не понимаешь. Но зато сатана хорошо понимает и убегает от тебя. Ты делай, что можешь, прилагай усилия. А результатов жди от Бога. И это духовный закон: своей силой человек не сможет преодолеть рассеяние ума. Поэтому, чтобы Господь вмешался, мы, прежде всего, должны сделать то, что мы можем», - говорит старец Гавриил.

Также афонский монах поясняет скрытый смысл известной евангельской истории о воскрешении Иисусом Христом Лазаря.

«В те времена в Иудее гробы вырывали в пещерах и приваливали вместо дверей большой камень. Откройте свои глаза, поймите евангельскую историю, войдите внутрь ее. Вот представьте: Господь стоит перед гробом, заваленным камнем. И вдруг говорит ученикам: «Отворите камень от гроба!». Вам в голову не приходило, что это, по меньшей мере, странно и парадоксально? Разве Господь не мог воскресить Лазаря и поставить его вне гроба перед камнем?», - задает вопрос старец.

«Подумайте, какая разница, где воскрешать Лазаря: в пещере или вне пещеры? И, с другой стороны, неужели Господь не мог сказать камню: «Отвались от гроба!». Неужели вы не понимаете, что больше: переставить камень с места на место или воскресить из мертвых мертвого человека? А, если он спокойно совершал второе, неужели он не мог спокойно сделать и первое? Почему же он так поступил? А для того, чтобы показать нам духовный закон. Потому что переставить камень с одного места на другое – это дело человеческое. Его Бог не совершает, он ждет этого от нас. А воскресить человека из мертвых – это дело Божие, мы все равно не можем его выполнить. Его Господь от нас не ждет, это делает сам Бог. Закон заключается в том, что и мы должны сделать свое человеческое, чтобы Господь приложил свою божественную часть дела. А на пустом месте Господь действовать не будет», - поясняет афонский монах Евангельскую историю.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".