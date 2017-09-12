Афонские монахи написали список чудотворной иконы для киевского храма при Институте рака

Афонские монахи из сербского монастыря Хиландар на Святой Горе написали список чудотворной иконы «Млекопитательница» для Храма в честь святых бессребреников Космы и Дамиана при Национальном институте рака МЗ Украины. Образ писали на Афоне полгода и передали в приход в начале сентября.

Икона Божией Матери «Млекопитательница» — образ Богородицы, кормящей грудью младенца. Ни одна икона, кроме этой, не открывает священное таинство – кормление Богородицей сына своего святейшего Иисуса Христа. Святыню относят к разряду древнейших образов.

Изначально икона долго хранилась в Иерусалиме, в храме Лавра Саввы Освященного, потом была перевезена на гору Афон, в церковь Карельской Келии Хиландарского монастыря. Образ привез на Афон в ХIII веке основатель монастыря святитель Савва Сербский. Сегодня икона хранится в Карейской келлии Хиландарской обители и по уставу святителя Саввы Сербского перед ней должен ежедневно прочитываться Псалтырь.

С оригинала иконы афонские монахи написали список «Млекопитательницы», который был доставлен в Украину представителем монастыря. Кроме того, такой же образ недавно был отправлен в кафедральный собор города Мукачево Хустской епархии, где святыню встречал многолюдный крестный ход.

“Сейчас наша задача – принести свой духовный плод Пресвятой Богородицы”, – отметил настоятель Храма в честь святых бессребреников Космы и Дамиана протоиерей Евгений Милешкин. Настоятель также рассказал, что икону святогорцы написали специально для их прихода при больничном комплексе.

Вместе с прихожанами отец Евгений неоднократно посещал Хиландарский монастырь. Именно там паломники рассказали монахам, что хотели бы иметь такую же икону в своем храме, после чего братия написала список «Млекопитательницы» для украинского храма.

Икона Божией Матери «Млекопитательница» является покровительницей женщин во время родов и кормления, помогает при заболеваниях молочных желез и гинекологических заболеваниях. Также к образу Заступницы обращаются матери для исцеления болезней у своих детей.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".