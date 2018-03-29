Афонский монах дал важные советы по воспитанию детей, которые будут полезны всем родителям

Воспитание детей – нелегкий труд и ответственность, которая лежит, прежде всего, на родительских плечах. Игумен монастыря Дохиар на Святой горе Афон архимандрит Григорий рассказал о том, что нужно ребенку в семье, почему дети бегут из дома и зачем приучать их к паломничеству.

Афонский монах говорит о том, что отец и мать должны воспитывать детей личным примером, поскольку именно поведение родителей играет главную роль в воспитании ребенка.

«Наш личный пример – это самая сильная вещь, которая может помочь нашим детям в воспитании. Именно мы должны быть теми примерами, теми прототипами, на которые должны опираться наши дети в своей жизни. Именно потому, что нет родителей, которые были бы примером для своих детей, мы сегодня не можем найти людей, которые были бы полезны и для Церкви, и для государства», - говорит архимандрит Григорий.

Многие современные родители перекладывают нелегкое бремя воспитания своих детей на плечи нянь, воспитателей или школы. Игумен монастыря Дохиар считает, что без личного участия в воспитании своих чад родители никогда не достигнут духовной близости с ребенком, в результате чего дети просто разбегутся из семьи.

«Мне жаль родителей, которые сегодняшними средствами пытаются вырастить детей. Прототипом должны быть мы. Дети должны быть копией нас, нашей калькой. Как говорится в Священном Писании? «Сын его матери». Так и греки говорили: «Сын своей матери». Нужно чтобы в семье был мир, тогда и дети будут держаться этой семьи. А когда в семье происходят постоянные конфликты, ссоры, дети уйдут оттуда, они будут искать себе гнездо в ином месте», - учит монах со Святой Горы.

В семье должна быть такая атмосфера, чтобы детям не приходилось искать любви в другом месте, а важнее всего для каждого ребенка -тепло родительских объятий.

«Человек с самого маленького возраста и до самой старости всегда ищет теплые объятия. Ни шум, ни противоречия, ни ссоры. Все это сотрясает семью до самого основания. Ребенок вынужден бегать туда-сюда, чтобы найти где-нибудь тепло. После этого уже приходится Церкви либо государству учить его нужным вещам. На самом деле, всему должны научить отец и мать», - рассказывает архимандрит Григорий.

Афонский монах учит всех верующих родителей приучать детей к послушанию и возить на паломничество в монастыри.

«Я славлю своих родителей за то, что с шести лет отвели меня в монастырь. Возите своих детей обязательно на паломничество в монастыри. Потому что высшая, основная цель семьи – уменьшить расстояние между семьей и монастырем. Семья – это маленький монастырь, где преобладает относительное. А в Церкви, большом монастыре - преобладает абсолютное», - советует игумен монастыря Дохиар архимандрит Григорий.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".