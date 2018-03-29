День памяти сербских святителей: Савва І - афонский святой, покровитель Сербии

Православные христиане 12 сентября отмечают день общей памяти святых сербских святителей и учителей. Из числа этих святителей на святой Афонской Горе подвизались Савва I-й, Савва II-й, Евстафий I-й, Никодим, Даниил, Иоанникий и патриарх Ефрем II-й.

Святитель Савва (в миру Растко Неманич), первый архиепископ Сербский – один из самых почитаемых святых Сербской Православной Церкви. Родился в горах Голии около 1170 года в семье великого князя Стефана Неманича и Анны Неманич, дочери греческого императора Романа.

Растко с детства проявлял особую любовь к Церкви, читал богословскую литературу. В возрасте семнадцати лет юноша встречает русского инока со Святой Горы и, вдохновленный его рассказами, тайно оставляет отчий дом, чтобы отправиться на Афон и поселиться в Пантелеимоновом монастыре.

Узнав о том, что Растко сбежал, его отец снаряжает дружину, грозясь даже пойти на греков войной, если те не выдадут ему беглеца. По всему монастырю были расставлены воины, которым было приказано глаз не спускать с юноши. Но, когда дружинники, напоенные монастырским вином, уснули во время вечернего богослужения, Растко принял постриг, отправив родителям свою мирскую одежду вместе с письмом.

Инок Савва сумел не только убедить своего отца принять его волю, но и последовать за ним на Афон - через несколько лет отец Саввы отрёкся от престола и присоединился к нему, получив имя Симеон. Вдвоем монахи Савва и Симеон воссоздали монастырь Хиландар на Афоне, первоначально присоединив его к монастырю Ватопед. Этот монастырь, построенный в середине XII века на средства сербских князей, сразу же стал центром сербской монашеской жизни, и остается таким и теперь.

После смерти отца Святой Савва вёл аскетический образ жизни. Мать Саввы Анна также приняла монашеский постриг под именем Анастасии и позже была причислена к лику святых как преподобная Анастасия Сербская.

В 1208 году Святой Савва возвращается в Сербию, чтобы прекратить гражданскую войну между старшими братьями Стефаном II Неманичем и Вуканом Зетским. Он создает автокефальную Сербскую ПравославнуюЦерковь. В 1219 году в Никее на празднике Успения Пресвятой Богородицы вселенский патриарх Герман рукоположил архимандрита Савву в сан архиепископа всей Сербии.

В 1234 году Святой Савва свершает паломничество в Иерусалим. В Палестине он основал монастырь Святой Архангел и больницу для православных паломников. Возвращаясь, проезжал через Болгарию, где отошел к Господу 14 января 1236 года. Мощи Святого Саввы находились в Милешеве, пока Коджа Синан-паша не унёс их оттуда в Белград, где сжёг на горе Врачар. При перенесении мощей Святого Саввы были засвидетельствованы многочисленные исцеления.

С именем святого связано первое введение Иерусалимского устава в славянских иноческих обителях, по Типику святого Саввы доныне живет Сербский Хиландарский монастырь на Афоне. Святой Савва считается покровителем школ, а его память свершается 12 (25) января.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".