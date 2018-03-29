Источники Святой Горы Афон: Климентова пристань

Одним из уникальных чудотворных источников на Святой Горе является источник Климентова пристань, расположенный в афонском Иверском монастыре. Он появился на месте, где ступила на Святую Гору нога Пресвятой Богородицы, и обладает чудодейственной силой.

По преданиям, Климентова пристань – место на берегу Святой Горы, невдалеке от Иверского монастыря, на которое ступила сама Богородица. Событие произошло в 48 году от Рождества Христова, и в том месте, где стояла Дева Мария, тут же забил из-под земли чудотворный источник.

Именно к этому месту в огненном столпе чудесным образом явилась по морю известная теперь всему миру Иверская икона Божией Матери.

Во времена второго периода иконоборчества (813-843) вдова, владелица этой иконы, решила спасти образ от поругания и пустила его с молитвой по волнам. А в 1004 году, почти через два столетия, икона явилась в огненном столпе над морем, и волны прибили ее к берегам Святой Горы. Увидев огненный столп, монахи поспешили на место чудесного явления, пытаясь приблизиться к иконе на лодках, но она удалялась от них. Тогда они собрались в главном соборе Иверского монастыря и стали просить Богородицу позволить забрать Ее чудотворную икону.

В то же время на Святой Горе подвизался благодатный старец Гавриил из Иверии, который вел подвижническую отшельническую жизнь. Монах непрестанно молился, а единственной пищей преподобного были горные травы и ключевая вода. Именно Гавриилу и явилась Богородица, повелев ему взять Ее образ из воды и возвестить братии Иверского монастыря, что Она дарит им Свою икону.

Монастырская братия отправилась к морю крестным ходом. Когда Преподобный Гавриил вошел в морские воды, икона стала приближаться к нему. Тогда Гавриил пошел навстречу образу по морю, как по суше, и икона приплыла к нему прямо в руки. Случилось это в том месте, где бил чудесный источник Климентова пристань.

На месте, где старец Гавриил вышел с иконой из воды, была воздвигнута часовня. Позже афонские монахи возвели храм на месте чудесного источника, и сегодня к Климентовой пристани съезжаются паломники со всего мира.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".