Игумен афонского монастыря выступит на Международном конгрессе православной духовности в Бозе

Игумен Елисей из монастыря Симонопетра на Горе Афон выступит на Международном конгрессе православной духовности, который с 6 по 9 сентября проходит в итальянском монастыре Бозе.

Традиционная встреча, организованная в сотрудничестве с православными Церквами, в этом году посвящена дару гостеприимства.

На открытии конгресса выступят основатель монашеской общины Бозе Энцо Бьянки, Вселенский Патриарх Константинопольский Варфоломей и греко-православный Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II.

Среди докладчиков также игумен Иосиф (Крюков), исполняющий обязанности настоятеля Московского подворья Валаамского монастыря; преподаватель московского Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Пётр Михайлов, брат Алоис из общины Тэзе.

9 сентября, в завершение XXV Международного конгресса православной духовности с итоговым докладом выступит Мишель Ван Парис из Крестовоздвиженского Шевтонского монастыря в Бельгии.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".