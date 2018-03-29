Источники Святой Горы Афон: древняя история и современное чудо в Лавре Афанасия Афонского

На Святой Горе в Великой лавры находится источник Афанасия Афонского, который появился чудесным образом.

Однажды в обители произошел голод, так что все монахи, кроме настоятеля, покинули ее. Тогда и старец Афанасий решил уйти. Идя по дороге, он увидел Женщину в голубой одежде. Он удивился, что женщина пребывает на Святой Горе и хотел спросить Ее, как Она здесь оказалась. Но Она первой спросила, куда идет старец. Святой Афанасий рассказал Ей о беде, которая произошла в их обители. Она ответила: «И этого-то ты испугался? В духе ли иночества - ради куска хлеба оставлять обитель?». Старец спросил, Кто же Она. «Я Та, имени Которой ты посвящаешь свою обитель. Я Матерь Господа Твоего», - ответила Богородица.

Однако мудрый старец, зная, что и бесы иногда могут являться под видом святых, ангелов, Спасителя или Богородицы попросил подтверждения Ее словам. Божия Матерь указала на камень, попросив ударить по нему жезлом. В этот миг из него забил источник.

Богородица также сказала, что с этих пор Она становится Экономиссой монастыря. Поэтому с того времени в Великой лавре нет должности эконома, только подэконом.

Этот источник существует и сегодня. Паломники отмечают, что вода из него слегка сладкая на вкус. Источник Афанасия Великого является символом заступничества, помощи Богородицы Святой Горе и монахам, которые здесь живут.

Также святогорцы говорят, что даже в засуху вода в источнике не убывает. Так что в любое время года можно набрать из него воды.

Паломники берут с собой камушки от источника. Их помещают в посуду с водой, так как говорят, они оказывают благодатное воздействие на воду.

В одном из православных блогов протоиерей Константин Пархоменко рассказывает об одном удивительном случае с камушком из афонского источника, происшедшем в его семье. Когда он еще был семинаристом, афонский монах подарил ему такой камушек, который он затем отвез бабушке с дедушкой. В то время, конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века, многие «заряжали» воду, ставя банки возле телевизора, под передачи экстрасенсов. Внук-семинарист неоднократно говорил им, что нельзя так делать, однако все уговоры оставались безуспешными. Тогда он подарил им камень, «с условием, чтобы употребляли либо освященную воду (с камнем св. Афанасия), либо «заряженную". Подумали, подумали мои старики и стали пить освященную».

Дедушка был неверующим человеком, относился к этому скептически, однако спустя некоторое время, он сказал, что вода с камушком была особенной. Тогда старик начал интересоваться историей афонского источника, записывал рассказ внука в тетрадку.

Позже камушек был потерян – его случайно выбросил кто-то из гостей, когда мыл графин. Дедушка очень огорчился и безуспешно искал святыню на грядках, куда вылили воду.

Вскоре дедушка умер. На смертном ложе он впервые за всю жизнь исповедался.

Отец Константин побывал на Святой Горе и привез камушек от источника, вспоминая эту интересную историю, происшедшую когда-то в его семье и побудившую его деда задуматься над своей жизнью и вопросом веры и умереть, исповедавшись.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".