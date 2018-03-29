Косма Этолийский и его пророчества: афонский святой, который в XVIII веке предсказал Интернет

Православные христиане 6 сентября отмечают день памяти святого равноапостольного Космы Этолийского – афонского просветителя, мученика и проповедника, известного своими пророчествами.

Равноапостольный Косма Этолийский (в миру Константин), родился в 1714 году в Этолии (современная Греция) в семье ткача. Детство свое святой провёл в бедности и до 20 лет даже не знал алфавита. Но жаждущий знаний юноша идет в послушание к местному священнику и вскоре сам становится одним из самых грамотных людей в округе.

В 1743 году на Святой Горе открылась Афонская академия, куда за знаниями и направляется Константин из Этолии. Закончив академию, он удалился в монастырь Филофей, где принял монашеский постриг с именем Косма, а позднее был рукоположен в сан иеромонаха. В монастыре Косма пробыл 2 года, затем по благословению духовных отцов отправился в Константинополь, где овладел искусством красноречия и стал проповедовать Святое Евангелие.

Косма Этолийский проповедовал в больших и маленьких церквах на территории всей современной Греции, Албании и Македонии, путешествуя пешком, на осле или на корабле. И в самых отдаленных деревнях, где люди начали забывать Слово Божие, святой приводил одичавших людей к покаянию.

По наставлению святого Космы в селах открывались церковные училища, создавались приюты и церкви. На пожертвования, которые удавалось собрать его просветительской деятельностью, благоустраивали церкви, покупали Священные Книги для грамотных, а также покрывала, которые раздавали женщинам, чтобы те ходили с покрытыми головами.

Наделенный даром пророчества, святой Косма предсказал появление многоквартирных домов, самолётов и воздушных бомбардировок. Многие из его пророчеств удивляли людей, живущих несколько веков назад. Проповеди Космы находили отклик не только у православного, но и у мусульманского населения. Однако Косма Этолийский вызывал неприязнь у греческой знати и торговцев-иудеев, поскольку потребовал от православных прекращения торговли по воскресным дням и перенёс её на субботу.

В августе 1779 года в Албании Косма Этолийский принял мученическую смерть через повешение. Тело его было брошено в реку, а через три дня обретено священником Марком и предано погребению. Его канонизация была совершена патриархом Константинопольским Афинагором в 1961 году, днем памяти было установлено 24 августа (6 сентября).

Пророчества Космы Этолийского, сделанные 250 лет назад.

«Придёт время, и вы увидите, как три, даже четыре семьи будут жить в одном доме».

«Придёт время, и люди закроются в больших коробках, а их отцы будут умирать в маленьких».

«Придёт время, и вы ничего не станете узнавать».

«В школах появятся такие вещи, что ум ваш не вместит».

«Зло придёт к вам от образованных».

«То, что вам предстоит претерпеть, случится с вами из-за людей начитанных».

«Воры и разбойники не будут более промышлять в горах. Они будут жить в городах, одеваться как обычные люди и приходить среди бела дня, чтобы обворовать вас».

«Мы увидим, как земля наша превратится в Содом и Гоморру».

«Налогом обложат даже куриц и окна».

«Весь мир будет опоясан одной ниткой, люди будут разговаривать из одной дальней местности с другой, например, из Константинополя с Россией».

«Придёт время, когда враги заберут у вас даже пепел из очага. Но вы не изменяйте своей вере, как это сделают многие другие».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".