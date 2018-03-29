Афонский монах – о том, почему аборт более тяжкий грех, чем убийство

Православная Церковь имеет четкую и однозначную позицию по вопросам абортов, которая основывается за заповеди «Не убий». Однако помимо смертного греха убийства, женщина, совершающая аборт, или человек, толкающий ее на это, берет на себя еще целый ряд тяжелых грехов. Игумен монастыря Дохиар на Святой горе Афон архимандрит Григорий рассказал о том, почему аборт является грехом и как свершающий его оскорбляет Бога.

Обращаясь к Святому Писанию, афонский монах поясняет, что человек, причастный к аборту, посягает на волю Божию.

«Дьявол захотел убить Адама и Еву, чтобы не продолжался род человеческий. Дьявол по своей зависти и злобе позавидовал той чести, которой наградил человека Господь. Потому что и ангелы, и бесы, и люди – это всё творения Божии. Но Господь поставил человека на самый пик творения. Поэтому человек, который убивает ребенка или в утробе, или когда он только родится, или, принимая абортивные контрацептивы - делает дьявольское дело. Потому что, делая аборт, повторяет то же, что делал дьявол, когда хотел уничтожить человека», - рассказывает архимандрит Григорий.

Игумен монастыря Дохиар поясняет, что неродившиеся младенцы умирают некрещеными. Таким образом, делающий аборт, забирает у еще нерожденной души право познать Таинство Крещения.

«Самое страшное в этом грехе то, что эти дети в будущую жизнь попадают некрещеными. Поэтому один современный старец говорил, что, если родить этого ребенка, крестить и потом его, к примеру, зарезать, то в этом будет меньше греха, и будет меньше Суда над таким человеком, чем над тем, кто делает аборт», - говорит афонский монах.

Многие женщины идут на аборт, поскольку считают нежелательное зачатие сугубо своей «ошибкой», от которой пытаются избавиться таким тяжким грехом как убийство нерожденного ребенка. Архимандрит Григорий поясняет, что каждый человек на земле рождается только по воли Господа.

«Тот, кто творит такие грехи - это сатанинский человек. И наказание его будет очень большим. Потому что этот грех непосредственно восходит к лику Божьему, поскольку мы оскорбляем самого Бога, который допустил, чтоб этот ребенок был зачат. Потому что зачатие и рождение человека – это не плод просто каких-то человеческих отношений между мужчиной и женщиной. Это дело Господа. Я видел много пар, у которых с медицинской точки зрения не было никаких отклонений – ни у одного, ни у другого супруга. Но они не могли родить, потому что Господь им не давал детей. Почему? Это известно только одному Господу», - рассказывает афонский монах.

В современном мире нередко производятся попытки изменить у людей отношение к абортам как к тяжкому греху. Игумен монастыря Дохиар называет аборт одним из главных грехов современности и призывает всех православных к покаянию.

«Нужно уважать неродившегося ребенка как творение, которое появляется на свет с помощью Божьей. А аборт – это грех века. Поэтому мы, православные, должны донести людям весь ужас и тяжесть этого греха. А, чтобы Господь не допустил падения до такого греха, люди должны вернуться ко Христу и быть в покаянии. Потому что именно покаяние изменяет наш образ жизни», - говорит архимандрит Григорий.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".