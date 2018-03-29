Феофан, игумен обители Дохиар: афонский святой, который превратил морскую воду в пресную

Православные христиане 1 сентября отмечали день памяти преподобного Феофана, игумена афонской обители Дохиар.

Святой родился в греческом городе Янина. О его детстве и жизни до монашества не сохранилось сведений. Известно только, что он вел благочестивый образ жизни, и берег непорочность души и тела.

Он принял монашество на Святой Горе в монастыре Дохиар. За благочестивый образ жизни насельники монастыря единогласно избрали его игуменом. После этого он еще более усугубил свои подвиги и лишения.

В миру у него остались родственники и с одним из них – его племянником – произошла беда. Он попал в плен к туркам, его привезли в Константинополь и заставили принять ислам. Феофан сильно переживал по этому поводу и отправился в Константинополь, чтобы освободить своего родственника.

Когда он вместе с племянником возвращался на корабле из Константинополя на Святую Гору, произошло чудо. На судне не оставалось пресной воды, всех мучила жажда. Святой помолился Богу и соленая морская вода стала пресной. Также он молитвенно спас корабль от потопления во время морской бури.

Когда они прибыли на Афон, его племянник принял монашество в Дохиаре.

Однако насельники обители боялись, чтобы такой поворот событий не вызвал гнева у турков и начали роптать на игумена и его родственника. В связи со случившейся ситуацией Феофан принял решение покинуть обитель, и Святую Гору.

Он, вместе со своим племянником, прибыл в Веррию, в скит Иоанна Предтечи. Здесь он построил храм, к нему стали приходить ученики, которым он постановил правила и распорядок жизни в обители.

Затем он оставил в Веррии своего племянника, а сам отправился в Наусу. Здесь он построил храм в честь Архангелов и основал монастырь, в котором стал настоятелем. Пожив здесь много лет, он все же вернулся в Веррию.

О своей смерти он знал заранее. Феофан собрал монахов и сказал им о том, что вскоре умрет, однако обещает не оставлять их.

По молитвам ко святому, после его смерти, происходило множество чудес. Неоднократно город Наус был спасен от моровой язвы, а однажды от – засухи.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".