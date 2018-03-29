"Молитва открывает небо": афонский старец рассказал о том, как нужно молиться, чтобы Господь услышал

Молитва является таинством живого общения с Богом и основой духовной жизни верующего человека. О том, чего Господь ждет от нашей молитвы и за что вознаграждает просящего, рассказал афонский старец Гавриил Карейский.

В современном мире многие из нас уделяют молитве второстепенное значение, ставя на первое место мирские заботы. Афонский монах учит тому, что главное, чем должен быть обеспокоен верующий человек - это то, как угодить Богу.

«В миру люди имеют свой бизнес и каждый печется о своём деле. Или посмотрите на чиновника: он зарабатывает свою ежедневную плату и озабочен лишь тем, как бы угодить начальнику. Каждый достигает своей выгоды: нужное приобретает, а ненужное продает. А нужно, чтобы ум наш всегда был занят тем, как угодить Богу», - говорит Гавриил Карейский.

Именно Господь дает нам в жизни и радости, и испытания, и только от Него зависит результат любого нашего труда.

«Бог не измеряет наш конечный результат, потому что результат нашего делания всегда зависит от Господа. В нашем духовном делании Господь измеряет наши усердия. В молитвенном делании Бог ждет от нас количества молитвы. А качество, то есть ее результаты, зависят от него самого. И дает Господь всегда то, чего мы достойны», - рассказывает афонский монах.

Для того, чтобы пояснить, как Господь оценивает наши молитвы, афонский старец приводит пример из Евангелия.

«В 21 главе от Иоанна рассказывается о том, как после Воскресения Господь явился ученикам. Апостол Петр обратился к ученикам: «Я иду ловить рыбу». Они отвечают: «И мы с тобой», и тотчас вошли в лодку и начали ловить. И в ту ночь не поймали ничего. А утром неожиданно явился им Господь на берегу, но ученики не узнали его. Христос спросил, есть ли у них какая-то пища, но ученики ответили: «Откуда? Мы не поймали ничего!». Тогда Господь велел им закинуть сети по правую сторону лодки. Только они закинули, и тут же не смогли вытащить сети от множества рыбы», - пересказывает отец Гавриил Святое Письмо.

История о рыбной ловле из Евангелия показывает, что Господь дает каждому по плодам его усердий. Старец Гавриил учит, ожидая от Бога результата, прикладывать все усилия к нашей молитве, потому что только она открывает перед нами двери Рая.

«Апостолы приложили усилия, а Бог дал им результат. Точно так же и мы прикладываем усилия в молитве и ждем результата от Бога. Только мы прикладываем усилия не к рыбной ловле, а к имени Божьему. Потому что имя Божие имеет освящающую силу. В имени Божьем почивает весь Бог всецело. Произноси Иисусову молитву непрестанно, и никогда не увидишь двери Рая закрытыми. Молитва открывает нам небо», - учит старец Гавриил.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".