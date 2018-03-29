"Молитва открывает небо": афонский старец рассказал о том, как нужно молиться, чтобы Господь услышал
Для того, чтобы пояснить, как Господь оценивает наши молитвы, старец приводит пример из Евангелия. Афонский монах учит тому, что главное, чем должен быть обеспокоен верующий человек - это то, как угодить Богу.
Молитва является таинством живого общения с Богом и основой духовной жизни верующего человека. О том, чего Господь ждет от нашей молитвы и за что вознаграждает просящего, рассказал афонский старец Гавриил Карейский.
В современном мире многие из нас уделяют молитве второстепенное значение, ставя на первое место мирские заботы. Афонский монах учит тому, что главное, чем должен быть обеспокоен верующий человек - это то, как угодить Богу.
«В миру люди имеют свой бизнес и каждый печется о своём деле. Или посмотрите на чиновника: он зарабатывает свою ежедневную плату и озабочен лишь тем, как бы угодить начальнику. Каждый достигает своей выгоды: нужное приобретает, а ненужное продает. А нужно, чтобы ум наш всегда был занят тем, как угодить Богу», - говорит Гавриил Карейский.
Именно Господь дает нам в жизни и радости, и испытания, и только от Него зависит результат любого нашего труда.
«Бог не измеряет наш конечный результат, потому что результат нашего делания всегда зависит от Господа. В нашем духовном делании Господь измеряет наши усердия. В молитвенном делании Бог ждет от нас количества молитвы. А качество, то есть ее результаты, зависят от него самого. И дает Господь всегда то, чего мы достойны», - рассказывает афонский монах.
Для того, чтобы пояснить, как Господь оценивает наши молитвы, афонский старец приводит пример из Евангелия.
«В 21 главе от Иоанна рассказывается о том, как после Воскресения Господь явился ученикам. Апостол Петр обратился к ученикам: «Я иду ловить рыбу». Они отвечают: «И мы с тобой», и тотчас вошли в лодку и начали ловить. И в ту ночь не поймали ничего. А утром неожиданно явился им Господь на берегу, но ученики не узнали его. Христос спросил, есть ли у них какая-то пища, но ученики ответили: «Откуда? Мы не поймали ничего!». Тогда Господь велел им закинуть сети по правую сторону лодки. Только они закинули, и тут же не смогли вытащить сети от множества рыбы», - пересказывает отец Гавриил Святое Письмо.
История о рыбной ловле из Евангелия показывает, что Господь дает каждому по плодам его усердий. Старец Гавриил учит, ожидая от Бога результата, прикладывать все усилия к нашей молитве, потому что только она открывает перед нами двери Рая.
«Апостолы приложили усилия, а Бог дал им результат. Точно так же и мы прикладываем усилия в молитве и ждем результата от Бога. Только мы прикладываем усилия не к рыбной ловле, а к имени Божьему. Потому что имя Божие имеет освящающую силу. В имени Божьем почивает весь Бог всецело. Произноси Иисусову молитву непрестанно, и никогда не увидишь двери Рая закрытыми. Молитва открывает нам небо», - учит старец Гавриил.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".