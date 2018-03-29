Афонский монах – о том, что необходимо для истинного покаяния

Каждый христианин знает, что покаяние необходимо в деле спасения. Иеромонах Николай (Генералов) из афонского Свято-Пантелеиминового монастыря рассказал о том, что такое истинное покаяние и как его достичь.

«Для истинного покаяния нужно полное познание грехов и исправление жизни. Только слезами и сокрушением уврачуется болезнь, как говорит святой Ефрем Сирин. Хотя и труден такой подвиг, но не должно колебаться», - сказал отец Николай.

Он также отметил, что Господь всегда помогает людям, которые искренне раскаиваются в содеянном и посылает им Свою благодать.

«Нам, грешникам, дана благодать Божия. Она призывает постоянно к покаянию и посылает свои дары, по мере нашего собственного усердия и готовности ко спасению. Как только мы почувствуем готовность к раскаянию и желание примириться с Богом – нас ждет уже помощь Божия и благодать, она облегчает труды, устраняет преграды, исцеляет недуги и помогает нашему раскаянию. Содействие и помощь Божией Благодати не должны нас располагать к беспечности, нам самим следует быть готовыми к раскаянию», - рассказал иеромонах.

Отец Николай напомнил, что Господь помогает людям, однако Он также ждет действий с нашей стороны.

«Без нашего расположения Господь не пошлет Своих небесных даров и помощи. Если дождь и роса посылаются даром, как говорит святой Ефрем Сирин, то земледелец не должен поэтому спать. Врачевство для грешника всегда готово, но поэтому не должны мы переставать молиться об оставлении грехов. Если земледелец не посеет – не поможет ему дождь. Если грешник не будет молиться – не исцелит его благодать. Как Врач, Бог взывает: «Покажи мне язву и я исцелю тебя». Для истинного покаяния недостаточно одной помощь Божией; требуется необходимые усилия и с нашей стороны», - напомнил святогорец.

Он подметил, что человеку для того, чтобы видеть свои грехи необходимо постоянно испытывать себя.

«Первым таким условием должно быть самоиспытание и осознание своих грехов. Где нет самоиспытания – там не может быть истинного покаяния. Самоиспытывающей совестью обнаруживаются все пружины наших действий. Без него человек не может привыкнуть к добру, не может исправить свою жизнь, потому что не осознает того, что и как делает», - подчеркнул отец Николай.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".