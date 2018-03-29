"Всецарица" - афонская икона Божией Матери, перед которой молятся об исцелении от рака

Православная Церковь 31 августа чтит чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Всецарица» (XVII век). Икона находится на Святой Горе, в обители Ватопед, однако почитаема во всем Православном мире. Перед этим образом молится об исцелении от онкологических заболеваний, наркологической и алкогольной зависимости, и защите от колдовства.

Чудотворный образ Богоматери «Всецарица», или «Пантанасса» (греч. Παντάνασσα) хранится слева от царских врат в соборе афонского монастыря Ватопед.

Согласно преданию, эта икона - благословение ученикам святогорского старца Иосифа Исихаста.

Старец рассказывал о первом чуде, которое произошло в ХVІІ веке возле чудотворного образа. Однажды парень зашел в церковь и хотел приложиться к иконе. В этот момент лик Богородицы засиял, словно молния и парень упал на землю, словно кто-то его толкнул. Когда он поднялся, то признался монахам, что занимался колдовством и в Ватопед пришел, чтобы проверить свою силу на образах. Таким образом, Богородица побудила парня к искреннему раскаянию и, переосмыслив свою жизнь, он прекратил заниматься колдовством.

«Всецарица» относится к иконографическому типу «Всемилостивая», или «Панахранта». На образе изображена Божия Матерь, сидящая на царском троне. Она держит на руках Младенца Христа, в руке у Которого – свиток. На заднем плане – два ангела, осеняющие крыльями Богородицу с Младенцем.

Перед этой иконой молятся об исцелении от раковых заболеваний. Известно множество случаев, когда даже безнадежные, с точки зрения медицины, больные исцелялись.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".