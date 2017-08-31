Афонские святые, день памяти которых отмечают в сентябре
Афонские святые, день памяти которых отмечают в сентябре и панигиры в монастырях Святой Горы (по новому стилю):
1 сентября – память преподобного Феофана, игумена монастыря Дохиар;
6 сентября – день памяти Косьмы Этолийского (+1779), панигир монастыря Филофей;
12 сентября - общая память святых сербских святителей и учителей;
13 сентября – положение честного пояса Пресвятой Богородицы, панигир монастыря Ватопед;
17 сентября – память преподобного Анфима Курукли (Иверского);
20 сентября – день памяти преподобномученника Илариона (+1804);
24 сентября – день памяти преподобного Силуана Афонского (+1938);
26 сентября – день памяти преподобного Иерофея (1686 – 1745);
27 сентября – день памяти преподобномученника Макария (+1527); Воздвижение честного и животворящего Креста Господня, панигир монастыря Ксиропотам;
28 сентября – память Иосифа Пантократорского;
29 сентября - преподобного Киприана, митрополита Киевского (+1406).
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".