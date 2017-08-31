Афонские святые, день памяти которых отмечают в сентябре

Афонские святые, день памяти которых отмечают в сентябре и панигиры в монастырях Святой Горы (по новому стилю): 1 сентября – память преподобного Феофана, игумена монастыря Дохиар; 6 сентября – день памяти Косьмы Этолийского (+1779), панигир монастыря Филофей; 12 сентября - общая память святых сербских святителей и учителей; 13 сентября – положение честного пояса Пресвятой Богородицы, панигир монастыря Ватопед; 17 сентября – память преподобного Анфима Курукли (Иверского); 20 сентября – день памяти преподобномученника Илариона (+1804); 24 сентября – день памяти преподобного Силуана Афонского (+1938); 26 сентября – день памяти преподобного Иерофея (1686 – 1745); 27 сентября – день памяти преподобномученника Макария (+1527); Воздвижение честного и животворящего Креста Господня, панигир монастыря Ксиропотам; 28 сентября – память Иосифа Пантократорского; 29 сентября - преподобного Киприана, митрополита Киевского (+1406). "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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