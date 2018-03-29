Афонский монах дал духовный совет бесплодным супругам

В современном мире все больше семейных пар сталкиваются с проблемой бесплодия. Афонский старец Гавриил Карейский рассказал о том, почему Господь не дает людям детей, каким святыням может поклониться муж, вымаливая ребенка, и почему бесплодная жена должна подавать милостыню.

Все больше верующих приезжает на Святую Гору с проблемой бесплодия. Прежде всего, афонские старцы напоминают – детей дает нам Господь, и чтобы заслужить счастье родительства, нужно жить праведной жизнью.

«Детей нам дает Бог. Но для того, чтобы Господь послал нам детей, и мы должны что-то привнести от себя. Нужно исповедаться, жить церковной жизнью, поститься, молиться, читать Священное Писание и, конечно, оказывать милость неимущим», - говорит отец Гавриил.

Афонский монах также советует мужчинам совершить паломничество на Святую Гору, поклонившись святыням.

«На Афоне особые святыни. Прежде всего, Ватопед, где есть пояс Пресвятой Богородицы. Там можно взять поясок, который женщина должна повязать себе на талии и носить. Если это не помогает, то муж может приложиться к стопе святой Анны, помолиться около нее, также нужно на Афоне заказать сорокоуст. Именно Святая Анна была бесплодна, и, получив особую помощь Божию, она смогла родить нашу Пресвятую Богородицу. Если это не помогает, то в монастыре Хиландар есть лоза Святого Саввы, ягоды которой можно принимать во время поста, читая каноны», - рассказывает отец Гавриил Карейский.

Однако, не всегда паломничество ко святым местам может помочь бесплодным парам, особенно – если Господь не дает детей из-за грехов.

«Когда-то давно в Новом скиту подвизался иеромонах Иоаким Спицерис . И однажды одна женщина написала ему письмо: «Отче, умоляю совершить обо мне особые молитвы, потому что я мечтаю родить ребенка». Он совершил правила и вскоре написал ей такой ответ: «Бог не дает тебе чадо, потому что ты не выполняешь его заповеди». Видите, грех – это главная причина», - учит отец Гавриил.

При этом афонский монах напоминает, что испытание бездетностью Господь посылал некоторым людям, испытывая их веру.

«Бог иногда не дает детей супругам по особым причинам, известным только Ему одному. Бывают разные причины. Но чаще всего Господь испытывает нашу веру. Вспомните, как Господь испытывал веру Святого Авраама, как испытывал веру святых Иокима и Анны. Сейчас все происходит так же, как и тысячи лет назад», - говорит монах Гавриил, советуя бесплодным парам, прежде всего, молиться и не терять веры.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".