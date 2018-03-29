Грехи родителей и крестных: афонский монах рассказал, почему болеют дети

Болезнь ребенка – тяжелое испытание для каждого родителя. Афонский монах Гавриил Карейский рассказал о том, почему болеют дети, как грехи крестных родителей могут повлиять на будущее ребенка и где искать исцеления своему чаду.

По мнению афонского монаха, болезнями своих детей родители, прежде всего, расплачиваются за собственные грехи.

«Когда ребенок рождается с проблемами, для этого существуют всегда очевидные причины. Родители, имея смертные грехи и груз дурных привычек, все это передают детям. Господь сокрыл от нас физический механизм передачи страстей, но в духовном плане это совершенно очевидно», - говорит отец Гавриил.

Монах также говорит о том, что болезнь ребенка может быть следствием безответственного отношения родителей к выбору крестных.

«Когда выбирают крестными родителями кого попало – это тоже влияет на ребенка. Ведь крещение – это второе рождение, и крестные родители связываются с ребёнком. И после этого, так же, как и плотские родители, они могут влиять на ребенка. Если крестные отец и мать совершают смертный грех, то это оказывает влияние на крестного сына», - говорит старец.

Отец Гавриил вспоминает истории из жизни преподобного Георгия, который обладал даром предвидения и мог определить причину болезни.

«Преподобный Георгий имел пророческий дар. Однажды к нему пришла женщина с ребенком. А ребенок был страшно болен, практически парализован. Благочестивая женщина расплакалась перед ним: «Посмотри, отче, что я наделала своими грехами!». А преподобный Георгий ответил: «Ты не виновата. Это женщина, которую ты выбрала крестной матерью, сделала аборт, и это влияет на ребенка». Другой раз к нему принесли ребенка, одержимого нечистым духом, и, помолившись, он сказал: «Этот ребенок страдает, потому что был зачат в Великую пятницу», - рассказывает афонский старец.

Отец Гавриил учит не воспринимать болезни детей только как наказание, поскольку таким способом Господь хочет испытать нашу веру и привести к покаянию.

«Тех родителей, которые делают аборты, обычно Бог наказывает тем, что их дети рождаются неисцелимо больными. Поймите, это не наказание. Бог хочет подтолкнуть родителей к покаянию. Все несчастья и болезни связаны с нашими грехами. А исцеление – в истинной вере в Господа», - учит отец Гавриил.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".