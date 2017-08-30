Наместник афонского монастыря рассказал о ситуации в Греции и ЕС

Наместник афонского монастыря Дохиар, архимандрит Григорий (Зумис) рассказал о том, как на Святой Горе воспринимают ситуацию, сложившуюся в Греции и Европейском Союзе.

«Наши правители не переносят все, что пахнет ладаном и свечами и сознательно с эти борются. Они сражаются с Церковью и пытаются эту “проблему” устранить со своего пути. Отчаянно борются, чтобы нигде не было крестов, чтобы не били колокола, не зажигались свечи. Чтобы пляжи были украшены не церквушками, а барами и кафе», - говорит архимандрит Григорий.

Он также подчеркивает, что греческое правительство принимает «хульные законы». Архимандрит приводит пример такого закона – в Греции отменили пособие многодетным матерям и ограничение обихода денежных купюр.

«Теперь они хотят ограничить хождение наличных денег. Банковской карточкой я буду покупать свечи в церкви? Пластиковой карточкой буду давать милостыню? Вы молчите, потому что боитесь говорить? А властители ежедневно веселятся на наших похоронах и танцуют на наших могилах, напевая: “Мы их раздавили, уничтожили, выдоили”. Повсюду установили электронные доильные аппараты», - сетует святогорец.

Наместник афонского монастыря считает, что меморандумы, которые Греция подписала с ЕС, являются негативными для страны.

«Обещав не подписывать меморандумы с европейскими кредиторами, они не только их подписали, но и надругались над Грецией. Они как будто целенаправленно насаждают бедность и безысходность. <…> Раньше мы не запирали дома на ключ. Теперь забаррикадировали церкви, забаррикадировали свои дома… Раньше в людных местах достаточно было крикнуть “христиане, христиане” и все оборачивали головы. Теперь… никто. Все в страхе вжимают головы, чтобы не подумали что они христиане», - рассказал афонский монах.

Архимандрит Григорий также считает, что многая информация подается в искаженном виде и это негативно влияет на общественность.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".