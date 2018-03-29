"Наша вера - вера радости": афонский монах о веселье, вине и мере

Дары Божьи предназначены человеку для радости, а отсутствие меры в их потреблении может привести к греху. О том, почему христианин не должен чуждаться веселья, зачем Христос превратил воду в вино, и как не впасть в чрезмерность, рассказал монах Никон из афонского монастыря Ксенофонт.

Святое Письмо говорит о том, что первое чудо, совершённое Иисусом Христом, было претворение воды в вино во время свадьбы в Кане Галилейской, которое происходило во время брачного пира в городе Кане, недалеко от Назарета.

«Где Господь сотворил свое первое чудо? На браке в Кане Галилейской. А что делают на браке, сидят и молятся, сидят и медитируют? Нет, конечно! Там веселятся и танцуют. Господь был там, где веселятся и танцуют, и Божия Матерь была там, где веселятся и танцуют. Какое чудо Господь совершил? Превратил вино в воду. Разве он сказал: «Вино не пейте, а только воду»? Напротив, он превратил воду в вино, чтобы пили вино, танцевали и веселились. Вот, какое первое чудо совершил спаситель», - поясняет афонский старец Евангелие.

Отец Никон говорит о том, что веселье и радость, посланные Господом, не могут являться злом. И только отсутствие умеренности приводит к грехам.

«Наша вера – вера радости. Но в чем же состоит проблема? Один великий отец Церкви говорил: «Пища не является злом. И женщина не является злом. И деньги не являются злом. Злом является чревоугодие, когда человек ест, как свинья. Злом является блуд. Злом является сребролюбие. Не дары Господни, а их неправильное использование является злом», - рассказал отец Никон.

Для того же, чтобы не перейти от умеренности к чрезмерности, афонский монах советует молиться, ведь именно молитва поможет христианину сохранить ясность ума и не опуститься до греховности.

«Мы злоупотребляем дарами Божьими, потому что беда в нашем уме. Зло начинается в нашем уме. Поэтому будем сосредотачивать наш ум молитвой Иисусовой: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя!». Все наши проблемы начинаются с нашего ума. Пусть каждый живет на том месте, куда его поставил Господь. Будем есть, пить, веселиться, смеяться и сподобимся Рая», - говорит монах со Святой Горы.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".