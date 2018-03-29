12 фактов о Третьем Спасе

29 августа православные христиане отмечают Третий Спас - Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Мы собрали 12 фактов об этом важном празднике.

1. Полное название праздника в богослужебных книгах Православной Церкви: «От Эдесса перенесение в Константинь град Нерукотвореннаго Образа Господа нашего Иисуса Христа, рекше святаго убруса».

2. Спас Нерукотворный – первая икона, изображающая Христа. Лик Иисуса отобразился на полотне после того, как Спаситель отер лицо холстом после умывания.

3. История появления Спаса Нерукотворного связана с сирийским царем Авгарем, который болел проказой и, уверовав в силу Христа, жаждал исцеления.

4. До 944 года полотно с изображением Спаса Нерукотворного хранилось в Эдессе (современная Турция).

5. В 944 год Нерукотворный образ Спаса был торжественно перенесён в Константинополь – это событие легло в основу праздника Третьего Спаса.

6. Христианская традиция рассматривает Нерукотворный образ Христа как одно из важнейших свидетельств иконопочитания.

7. По традиции, икона «Спас Нерукотворный» — первый самостоятельный образ, который доверяют писать иконописцу, прошедшему ученичество.

8. Третий спас называют Ореховым, поскольку в это время начинается сбор урожая орехов.

9. Третий Спас называют Хлебным, поскольку к этому дню уже пекут хлеб из нового урожая пшеницы.

10. В этот день в Православной церкви совершается также память мученика Диомида-врача, которому молятся при разных недугах и болезнях, и Феодоровской иконы Божией матери.

11. По Уставу, праздник относится к малым праздникам «со славословием», но в нашей традиции обычно совершается бдение.

12. У иконы Спаса Нерукотворного молятся об исцелении тяжких болезней, об укреплении физических и духовных сил, о получении помощи в решении проблем, а также о том, чтобы найти правильный путь в жизни.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".