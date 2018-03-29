Афонский монах рассказал об искушениях и дал совет тем, кто хочет стать монахом

Как известно, жизнь монашествующих и мирян сильно отличается. Отречение от мира позволяет монахам по-другому взглянуть на его блага и недостатки. Иеромонах Серафим из афонского Свято-Пантелеимонового монастыря рассказал о том, чем отличается жизнь в миру и в монастыре и кому какой путь избрать.

«Монах – это ориентир. Мирянин – все то же самое, только в более худшем варианте. Важно все четко определить с монашеством, чтобы у мирян был четкий ориентир. Если этого нет, то для мирян невозможно сориентироваться правильно. Монашеская жизнь тяжелая и далеко не для каждого. Это только для избранных. Человек должен с детства к этому идти», – сказал отец Серафим.

Афонский монах рассказал, какими качествами должен обладать человек, желающий принять монашество и как подготовиться к этому.

«Качества человека задает его чистота, целомудрие. Чистота сердца очень связана с целомудрием. Если есть блудные помыслы, то чистоты не может быть. Поэтому вся борьба идет за чистоту. Если дьявол не может противостоять прямо, опрокинуть тебя, то вооружает на тебя других монахов: через зависть, клевету… Все стандартные истории. Это надо обязательно пройти, в себе победить, без этого человек незрелый», - сказал иеромонах Серафим.

Он также рассказал, каким искушениям больше всего подвержены монахи в наше время, отличатся ли они от тех, что были раньше.

«Искушения не отличаются. Особого принципиального отличия нет – это та же борьба с бесами. Тут в чем хитрость? Монаха, который приходит в монастырь, в первые годы как-бы охраняют, а потом страсти начинают его обратно оттягивать в мир. Те же самые страсти были во все времена. Есть отличие одно, как наш старец это замечает, если раньше для монаха самым большим искушением был блуд, блудные помыслы, то сейчас это сребролюбие. Это особенность нашего времени. Потому что так изменился мир», - подчеркнул отец Серафим.

Иеромонах рассказал, с какими страстями, более всего, ведут борьбу миряне, которые посещают Святую Гору.

«Сейчас все, в основном, поражены страстью блуда, сребролюбия и полной дезориентацией в жизни. Мир – это мясорубка; в которой частью попал в нее, за ту она тебя затягивает и перемалывает. Когда ты это не принимаешь и считаешь, что в миру можно все-таки счастье найти, то, естественно, будет разочарование», - рассказал афонский монах.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".