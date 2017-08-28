Православные христиане празднуют Успение Богородицы

Православные христиане 28 августа отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы. Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», это один из двенадцати главных церковных праздников.

О том, как отошла ко Господу и была похоронена Божия Матерь рассказывает священное предание. В рукописях IV века сохранилось свидетельство, что Она после смерти была телом и душой взята на небо.

За три дня до этого в Иерусалиме Ей явился Архангел Гавриил и сообщил о том, что близится день Ее смерти. Архангел подарил Деве Марии веточку от райского дерева, от которой исходил чудесный свет. Веточка символизировала победу вечной жизни над смертью, которую даровал нам Господь на кресте.

Все святые апостолы прибыли в Иерусалим, чтобы попрощаться с Богородицей. Только апостол Фома не пришел. В один миг крыша горницы открылась, осияв всех неземным светом. К собравшимся вошел Спаситель, окруженный ангелами. Божия Матерь обратилась к Своему Сыну с молитвой и отдала душу в Его руки. Апостолы похоронили тело Божией Матери в Гефсимании, где также были погребены Ее святые родители – Иоаким и Анна, обручник Иосиф. Апостолы несли гроб с телом Богородицы, а возглавлял процессию Иоанн Богослов, который нес в руках райскую ветвь. Их сопровождало множество христиан, которые несли зажженные свечи и кадила. Ангелы и люди пели, прославляя Божию Матерь.

Однако в толпе нашелся и недоброжелатель - иудейский священник по имени Аффония попытался перевернуть одр, на котором лежало тело Богородицы, но ангел не позволил этому произойти и отсек руки, как только он прикоснулся к гробу. Аффония искренне раскаялся, получил исцеление и стал христианином.

На погребальной церемонии присутствовали все апостолы, кроме Фомы. Он прибыл в Иерусалим на третий день после похорон и захотел увидеть гроб Пречистой. Когда же гроб открыли, то тела Божией Матери в нем не оказалось, только плащаница. Божия Матерь и телом, и душой вознеслась на небо.

Пресвятая Дева явилась ученикам христовым и утешила их словами: «Радуйтеся, яко с вами есмь во вся дни».

Святая Гора Афон – земной удел Божией Матери. В день Успения Богородицы Иверский монастырь отмечает панигир.

Также на Святой Горе хранится множество святынь, связанных с Пресвятой Девой – чудотворные иконы, в Ватопеде – Ее пояс.

Согласно церковному календарю в день Успения Богородицы заканчивается Успенский пост.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".