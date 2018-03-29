Афонский монах рассказал, когда и как Бог может стать человеку Другом

Иеромонах Серафим из афонского Свято-Пантелеимонового монастыря рассказал о том, как не допустить стагнации в духовной жизни и что делать, если человек замечает, что его духовный рост остановился.

«Люди, которые прожили в Церкви 10-20 лет, видят, что что-то происходит не то. Они участвуют в таинствах, живут церковной жизнью, но они не меняются, не становятся лучше. Такого не должно быть! Человек должен меняться, иначе есть какая-то ошибка, чего-то не хватает. Такие люди приходят и ищут ответ, который является для них неутешительным, потому что той части, которой не хватает, чтобы все это заработало нет – это то, что связано с живым преданием, это есть живость сердца. Ее нельзя формализовать и передать. О ней не пишут в аскетических книгах, но она определяет духовную жизнь человека», - сказал отец Серафим.

Он объяснил, что означает понятие «живое сердце».

«Живое сердце – это тонкое понятие. Например, когда зажигаешь спичку перед ребенком – он сразу «ух!», удивляется, а взрослый скажет «перестань, не балуйся». Потеряно уже восприятие. Живость сердца определяет качество человека в его духовной брани. Если она есть – человек оживает и с Богом становится значимым. Если ее нет – человек мертвый для Бога. Живое сердце допускает все таинства, которые, казалось бы, проходят бесследно, но на самом деле, если есть живость – все таинства начинают работать, ты получаешь обильную благодать. Все становится на свои места, начинает работать механизм Церкви во всю мощь», - рассказал иеромонах Серафим.

Афонский монах рассказал о том, как приобрести живое сердце.

«Живое сердце приобретается через страдания, другого пути к этому нет. Вот здесь как раз большинство людей останавливается. Потому что если наставляешь их на правильный путь, к страданию, то они пытаются избежать его. Такие люди слабые и неготовые к настоящему подвигу. Именно страдание оживляет сердце. Он становится способным к восприятию, ценным для Бога. Тогда Бог открывается как Друг человеку. Совсем по-другому. Не так, когда ты читаешь молитвы и не знаешь, слышит тебя Бог или нет. Об этом в книгах не пишут, да и написать об этом невозможно, это вещи, которые не ухватишь. Они определяют духовную жизнь. На Афоне это определено, а в миру очень трудно до этого самому дойти, потому что там очень все запутано», - подчеркнул отец Серафим.

Также он дал наставление мирянам: «могу посоветовать Иисусову молитву, как некую путеводную ниточку, которая помогает выйти на правильные ориентиры, на правильный путь».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".