Взгляд изнутри: монах рассказал правду о жизни в афонском монастыре

Паломники, которые побывали на Святой Горе, всегда с особой теплотой описывают этот удивительный монашеский полуостров. Однако, святогорцы, живущие в этом святом месте по-другому воспринимают Афон. Иеромонах Серафим из Свято-Пантелеимонового монастыря рассказал об особенностях жизни на Святой Горе.

«Афон – это некая единая жизнь, в которую ты попадаешь, и в ней уже все само собой происходит, а ты просто живешь и удивляешься всему. Здесь совершенно другой духовный микроклимат», - сказал иеромонах Серафим.

Он также рассказал, что на Святой Горе монахи исполняют и ценят слова из Писания: «вера без дел мертва».

«Жизнь на Афоне совершенно другая и словами ничего не решается. На Афоне человек показывает, кто он есть делами. Слова здесь ничего не значат. Ими невозможно передать какие-то важные вещи. Может быть, в миру они имеют большее значение», - сказал отец Серафим.

Он также поделился опытом относительно того, как живут монахи в общежительных монастырях на Афоне.

«Нужно, чтобы страсти человека раскрылись, чтобы он прошел некое горнило искушений и борьбы. Только в общежитии можно какие-то вещи для себя открыть и побороть. Если более масштабно, то общежитие нужно, чтобы понять что такое смирение. У отшельников вообще тяжелая жизнь: днем работаешь, в обед можно принять пищу, потом отдых, вечером чай и ночью молишься до утра», - сказал он.

Однако, как напомнил афонский монах, жизнь монаха и мирянина сильно отличается, поэтому и требования разные.

«Монахи должны спать чем меньше – тем лучше. Сон вырывает у человека все, что он за день стяжал, выкрадывает. Если человек много спит, то он будет просто постоянно обворован. Наш старец говорит, что если будешь больше 4 часов спать – то это уже болезнь. Это мы говорим о монахах. В миру люди больше спят, потому, что у них тяжелая жизнь, нервная и стресс постоянный, а у монахов такого нет и не надо столько спать», - подытожил отец Серафим.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".