Афонский монах рассказал о том, как справиться с гордостью и гневом, не навредив ближнему

Гордыня является одним из главных смертных грехов, бороться с которым приходится каждому верующему. Афонский монах отец Никон из монастыря Ксенофонт рассказал о том, как бороться с гордостью, почему не каждое смирение является добродетелью, и как своей покорностью не довести ближнего до греха.

Главное лекарство от гордыни, по мнению афонского старца Никона - это покаяние, сдержанность и молитва.

«Бороться с гордостью нужно противоположным этому - то есть, смирением. Вопрос в том, как нам смиряться? Нужно каяться, как можно чаще. Будем учиться закрывать свои уста и хорошо подумаем, прежде чем ответить», - рассказывает монах.

Однако не все смирение является добродетелью. Отец Никон учит не уступать, если такое смирение может довести до греха другого человека.

«Есть одна оговорка: смиренный человек - не тот, кто всегда уступает. Потому что если он все время уступает, то другой начинает наглеть и забирается ему на голову. Когда один постоянно уступает, то другой начинает этим злоупотреблять, и этим ты даешь другому человеку повод совершать грех. Если с тобой кто-то ругается в маловажных вещах - не отвечай ему, пусть даже правда на твоей стороне. Не открывай свои уста, так как человек в гневе не сможет тебя услышать. Окажи милость его душе, не принимай от него гнев, ярость и скажи ему то, что следовало сказать, в другой раз - когда он сможет услышать», - говорит отец Никон.

По словам афонского старца, принять правильное решение христианину поможет благодать, которую мы получаем от покаяния и молитвы.

«Кода двое находятся в гневе, тогда пляшет дьявол. Поэтому начни исправлять себя перед тем, как начать исправлять других. Тебе следует защищать себя своей жизнью, тем, как ты живешь. Иной раз уступи, когда речь идет о каких-то маловажных вещах, пусть правда и на твоей стороне. А иной раз тебе не следует уступать. Следует быть внимательным, не оправдывать себя тем, что мы смиренные. Не позволять переходить границы дозволенного, говоря о смирении. Узнать же, когда нам нужно оказывать смирение, а когда нет, мы сможем только благодаря благодати свыше, когда мы каемся, причащаемся и молимся», - учит афонский старец.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".