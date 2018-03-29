Афонский монах о том, почему родители не должны запрещать детям Интернет

В современном мире Интернет стал неотъемлемой частью цивилизации, однако многие православные родители, опасаясь за своих чад, строго ограничивают детей в виртуальном общении. Афонский монах отец Никон из монастыря Ксенофонт рассказал о том, почему нельзя запрещать детям общение в чатах, зачем нужно показывать фильмы в Интернете и как сделать так, чтобы в соцсетях ребенок не сбился с праведного пути.

Прежде всего, афонский монах убеждает родителей не ругать детей за то, что они перестали играть в уличные игры, а засиживаются за компьютером, ведь в такие условия детей поставили сами взрослые.

«Раньше дети играли во дворах и на площадках, и родители кричали: «Где ты весь день просидел?». Сейчас детям практически негде играть во дворах, поэтому они играют через общение в чате. Ничего не изменилось, изменилось лишь средство общения, и дети в этом не виновны. Мы настроили везде дома, детям стало негде играть», - говорит отец Никон.

К общению в Интернете родители должны детей подготовить, для этого обязательно нужно объяснить ребенку о «полезных» и «вредных» сайтах, где их может подстерегать опасность.

«Прежде всего, родители должны помочь ребенку понять, что ему полезно смотреть и в какие игры можно играть. Этому следует детей учить. В принципе, такое общение не является слишком уж страшным. Важно лишь, чтобы родители знали, о чем они общаются. И не следует говорить ребенку: «Не общайся со своим другом» или «Не играй». Раньше дети были со своими друзьями и далеко от дома. В нынешней ситуации хорошо то, что они с друзьями и дома», - рассказывает афонец.

Афонский монах говорит о том, что родителям не стоит полностью отстранять своих детей от такого блага цивилизации как Интернет, а необходимо извлекать из него пользу. Например, показывать своим детям то видео, которое сможет привить им правильные духовные ценности.

«Есть такие мультфильмы и фильмы, которые, напротив, нужно смотреть детям. Это фильмы, которые учат хорошему, и они собраны в Интернете со всего мира, поскольку проблемы отцов и детей одинаковы во всем мире», - говорит отец Никон.

И главное, чему должны все православные родители обучить своих детей - следовать Божьим заповедям.

«Для того, чтобы ребенок знал, как себя нужно вести, с ним нужно ходить в храм, учить Закон Божий. Не переживайте сильно, научите их молиться, каяться и, в конце концов, доверьте их благому Богу», - учит современных родителей афонский монах Никон.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".