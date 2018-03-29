Афонский монах о предании: почему в духовной жизни главное - живой пример

В жизни каждого человека важную роль играют его учителя, а в духовной жизни – духовные наставники. Иеромонах Серафим из Свято-Пантелеимонового афонского монастыря рассказал, почему в духовной жизни важен пример и что такое живое предание.

«Предание передается только от живого человека. Только на Афоне я понял, как передается живое предание. Оно отличается от книжных знаний, которые ничего истинного не могут передать. Они передают общую картину такую. Предание передается именно от старца – это некий пример, его невозможно запечатлеть в буквах, в этом то и трагизм», - сказал отец Серафим.

Также он на примере объяснил, как передается предание.

«Как передается предание? Как мастер учит учеников печь просфоры. У него хорошие просфоры получаются, у учеников – всегда плохие. Они много лет подражают, но ничего не могут сделать, потому что всегда у них хуже получается. Потом мастер умер, остались ученики и они сами начинают печь просфоры, но у них все равно плохие просфоры получаются. Однажды ученик печет просфоры и вдруг почувствовал упругость теста, что она точно такая, как была у мастера, он ее запомнил. Он спек просфоры и получилось как у мастера. Как объяснить, что передалось? Передалась некая энергия. Он вспомнил, как это было у мастера по ощущениям», - рассказал иеромонах Серафим. Он напомнил, что в Церкви всегда важную роль играло предание.

«Это и есть живая передача, какая есть на Афоне и вообще, в Церкви. То, что предание может передаться по книгам – это иллюзия, оно может передаться только от живого человека. Этим Церковь всегда жива была. Поэтому мы и называем «живое предание» - передача живого опыта Церкви. Вне Церкви нельзя быть православным, потому что подлинное предание не будет переданное», - подчеркнул афонский монах.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".