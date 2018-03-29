Как к преподобному Паисию Святогорцу приходила Богородица - свидетельства афонских монахов

Преподобный Паисий Святогорец (от рождения Арсе́ниос Эзнепи́дис) родился в 1924 году в Каппадокии (современная Турция). Имя Арсений получил при крещении от святого Арсения Каппадокийского, который сразу предсказал мальчику монашеское будущее. На Афон Арсений пришел в 1950 году, и был послушником в разных монастырях Святой Горы. В 1956 году отец Симеон из обители Филофей постриг монаха в малую схиму с именем Паисий в честь митрополита Кессарийского Паисия II.

Паисий Святогорец был известен своими монашескими добродетелями и крайним нестяжанием, а в его афонскую обитель постоянно приезжали паломники со всего христианского мира. Незадолго до кончины старцу Паисию явилась Богородица, а свидетелями чудесного явления Божьей Матери стали афонские монахи.

Однажды Паисий Святогорец более чем на 40 дней закрылся в своей келии, и не открывал даже приехавшим к нему паломникам. Обеспокоившись, братия монастыря решила взломать двери. По свидетельству афонского старца отца Христодула, войдя в келию, он сразу почувствовал необычный дух радости и мира, которым было наполнено помещение. Старец Паисий сидел перед маленьким столиком, был сильно истощен, но удивительно спокоен при этом.

Перед старцем Паисием лежала свежеиспеченная просфора и удивительно красивая гроздь винограда. Старец предложил отцу Христодулу отведать хлеба и винограда, и по словам монаха, и просфора и плоды имели исключительный вкус, которого ему не доводилось пробовать ранее. После этого Паисий пояснил, что все это только что ему принесла Пресвятая Богоматерь.

Когда же братия монастыря начала расспрашивать о том, как выглядит Богородица, старец Паисий протянул руку, чтобы ему помогли подняться. Не спеша отец Христодул повел его в храм, и там Паисий указал на икону Богоматери Иерусалимской, со словами: «Вот так мне предстала Богородица!».

Преподобный Паисий Святогорец отошел к Господу в 1994 году в Иоанно-Богословском монастыре недалеко от греческого города Салоники, и место его погребения сразу же стало местом паломничества. В 2015 году Паисий Святогорец был причислен к лику святых.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".