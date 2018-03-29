Полет над Святой Горой: уникальные фото 20 афонских монастырей с высоты 400 метров

Фотографии Святой Горы с высоты птичьего полета отныне доступны в интернете. Фотограф Вим Вуд (Wim Voogd) опубликовал свои работы на блоге «athosweblog.com». Он сделал аэрофотоснимки всех 20 монастырей Святой Горы.

«В этом году я заказал полет над полуостровом Афон, чтобы взять аэрофотоснимки. Из-за напряженного времени на работе мне не удалось разобраться со всеми снимками, поэтому для того, чтобы поделиться ими с вами, потребовалось некоторое время. В то же время я сделал 452 снимка во время этого более двух часового полета, а также видео, которое также нужно отредактировать», - рассказал Вим Вуд, автор снимков.

Он также сказал, что фотографии были сделаны на высоте около 400 метров.

На фото запечатлены все афонские монастыри, перечень которых подан ниже, согласно иерархии:

1. Великая лавра преподобного Афанасия Афонского, была основана в Х веке. Это самый большой монастырь на Святой Горе. Здесь хранятся такие реликвии, как: крест и жезл святого Афанасия, чудотворные образа Божией Матери «Экономисса» и «Кукузелисса», части животворящего древа Креста Господня, мощи святых.

2. Ватопед был построен в IV веке, но затем был разрушен и восстановлен в Х веке. Обитель отмечает панигир 7 апреля, в праздник Благовещения. Здесь хранится чтимые святыни: часть Животворящего Креста Господня, пояс Пресвятой Богородицы, частицы мощей святых и 8 чудотворных икон.

3. Иверский монастырь был основан в конце X века выходцами из Иверии (Грузии). В обители хранится «Иверская» икона Божией Матери и наибольшее на Афоне количество святых мощей.

4. Хиландар – сербский монастырь, основанный в XІІ веке. В обители хранятся чудотворные иконы: «Троеручица», «Акафистная», «Млекопитательница», «Вразумившая экклисиарха», «Попская», а также жезл Саввы Освященного, частицы реликвий Страстей Христовых, мощи святых.

5. Дионисиат был основан в XIV веке. В обители хранятся такие святыни: икона «Похвала Пресвятой Богородицы», написанная евангелистом Лукой, часть Животворящего Креста Господня и часть одежды Спасителя, пояс Богородицы и мощи святых.

6. Кутлумуш был основан в XII веке. В обители хранятся: икона Богородицы «Всемилостивая Заступница, частицы Креста Господня и мощи святых.

7. Пантократор был основан в 1757 году. Здесь хранится икона Пресвятой Богородицы «Геронтисса», частицы Животворящего Креста и щита великомученика Меркурия, а также иконы XIV века, размещены на иконостасе собора.

8. Ксиропотам основан в Х веке. Святыни: часть Животворящего Древа, крест – дар Пульхерии с частицами 40 мучеников, икона Димитрия Солунского и частицы мощей святых мучеников.

9. Зограф основан в Х веке. Здесь хранится чудотворная икона великомученика Георгия, часть Животворящего Креста и частицы мощей святых.

10. Дохиар был основан в Х веке. Святыни: образ Божией Матери «Скоропослушница», часть Животворящего Креста, мощи святых и чудесным образом возникший в 1299 году колодец, называемый «священным».

11. Каракал был основан в ХІ веке. В обители хранится часть Животворящего Креста Господня и мощи святых.

12. Филофей – один из старейших монастырей на Святой Горе. В монастыре хранятся часть Животворящего Креста Господня, один из гвоздей, которым Спаситель был пригвожден к кресту, десница святителя Иоанна Златоуста, частицы мощей великомученика. Пантелеимона и других святых. В соборе находится почитаемая чудотворная икона Богородицы «Сладкое лобзание».

13. Симонопетра был основан в XIII веке. В обители хранятся древние почитаемые иконы - Богородицы «Надежда отчаявшихся», а также изображения Успения Пресвятой Богородицы и Иоанна Предтечи; часть Креста Господня и мощи святых.

14. Монастырь Святого Павла был основан в IX веке. В монастыре хранят: драгоценный крест с частью Животворящего Креста Господня и складень, принадлежавшие равноапостольному императору Константину Великому; мощи Иоанна Крестителя, апостолов Андрея Первозванного, Варфоломея и Филиппа, евангелистов Луки и Матфея, великомученика Пантелеимона и других святых.

15. Ставроникита был основан в Х веке. В главном соборе монастыря сохранились уникальные фрески Феофана Критского XVI века. Святыни: часть Животворящего Креста Господня, частицы мощей Иоанна Предтечи, первомученика архидиакона Стефана, праведной Анны, святителя Николая Чудотворца и других святых.

16. Ксенофонт был основан в Х веке. В старом соборном храме (XVI век) хранятся две чтимые мозаичные иконы XI века: великомучеников Георгия Победоносца и Димитрия Солунского и чудотворный образ Божией Матери «Одигитрия» и мощи святых, среди которых: Крестителя Господня Иоанна, апостолов Андрея, Варнавы и Филиппа, первомученика архидиакона Стефана, великомучеников Георгия Победоносца и Димитрия Солунского, великомученика Пантелеимона, святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, Григория Паламы, Иоанна Милостивого и других.

17. Григориат основан в XIV веке. В монастыре хранится икона Божией Матери «Млекопитательница» и мощи около 100 святых.

18. Эсфигмен был основан в V веке императрицей Пульхерией. В монастыре хранятся: частицы Животворящего Креста Господня, часть губки, с помощью которой поили Спасителя на Кресте, часть одежды Пресвятой Богородицы, кровь Иоанна Предтечи и мощи святых.

19. Свято-Пантелеимонов монастырь был основан в XI веке и восстановлен в XIX веке. Здесь хранятся: главы великомученика Пантелеимона и преподобного Силуана Афонского, частицы мощей Иоанна Крестителя, апостолов Алфея, Тимофея, Иакова, Петра, Андрея, Луки, Филиппа, Фомы, Варфоломея и Варнавы, первомученика архидиакона Стефана, святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого и других святых.

20. Констамонит был основан в XI веке.

По материалам из открытых источников. Фото: Вим Вуд (Wim Voogd).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".