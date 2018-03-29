Афонский монах - о том, что разлучает человека с Богом и как с этим бороться

Каждый человек, стремясь жить правильно, достичь спасения старается вести борьбу со грехом. Иеромонах Николай (Генералов) из афонского Свято-Пантелеиминового монастыря рассказал, что именно грех разлучает нас с Богом и с ним, со грехом, можно и нужно бороться.

«Не было дня, или даже мгновения, когда бы душа наша была чиста и свободна от греха. Самое невинное время – детство и то уже полно всякого рода неправдой и греховных действий. С развитием телесным наше благочестие, вера в Бога не крепнет и не приумножается, а напротив – слабеет», - сказал отец Николай.

Он также напомнил, что люди часто не воспринимают грех, как нечто плохое, так как он стал привычным делом.

«Грех стал болезнью нашей души. "Исцели душу мою, яко согреших Тебе", - говорит пророк Давид. Мы так любим грех, что боимся его оставить. Грехи сделались нашей привычкой. Для исполнения их мы ищем всевозможные способами, и не останавливаемся не перед какими препятствиями. Нет для нас добра в добре, ни порока в зле. Как тяжки наши беззакония и как снисходительна милость к нам Творца!», - подчеркнул иеромонах Николай.

Также отец рассказал, что именно грехи разлучают нас с Богом, однако Его милосердие превыше наших немощей.

«Грехи разлучают нас с Богом, удаляют от нас Духа Святого и лишают вечного спасения. Велики наши согрешения, но еще более обширно долготерпение Божие. Мы постоянно оскорбляем Его своими беззакониями, а он терпит и ждет нашего обращения. Какое безграничное милосердие Божие и любовь! Нам даны средства для спасения, указан способ для возращения утерянного. Для грешников есть выход из пагубной жизни – есть путь новый, и от нас самих зависит, идти ли по нему – по пути покаяния», - сказал афонский монах.

Отец Николай напомнил, что покаяние очищает душу от содеянного.

«Не откладывай своего покаяния, потому что грехи прибавляются. Помни, что если ты не покаешься, то их нарастет так много, что твое сердце уже не способно будет к раскаянию. Не говори, что "мною сделаны тяжкие грехи, и не однажды, неужели Бог простит меня? ". Все грехи в совокупности не превозмогают множества щедрот Божиих и милосердия Верховного Врача, исповедай только свою немощь», - напомнил он.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".