Святитель Нифонт, патриарх Константинопольский: афонский святой, трижды гонимый за веру

24 августа православные христиане отмечают день памяти преподобного Нифонта II-го, патриарха Константинопольского (панигир монастыря Дионисиат).

Святитель Нифонт (при рождении Николай) родился в XV веке на Пелопоннесе (современная Греция). Родители мальчика были состоятельными людьми, однако Николай с раннего детства ограничивал себя в играх, предпочитая изучать Священное писание и богословские книги. Восхищаясь подвигами святых, еще ребенком он мечтал служить Господу. Будучи отроком, Николай встретил монаха, и после недолгой беседы решил последовать за ним в монастырь, не попрощавшись даже с отцом и матерью.

Следуя за монахом, Николай пришел в город Эпидавр, где жил в те времена почитаемый святой отшельник Антоний. Юношу настолько поразили проповеди отшельника, что он со слезами стал вымаливать у него разрешения остаться вместе с ним. Антоний сумел разглядеть в отроке непреодолимое желание служить Богу, и не ошибся. Получив послушание каллиграфа Николай быстро принялся за аскетические подвиги, и вскоре Антоний постриг его с именем Нифонт.

После пострига юноша стал держать себя еще в большей строгости – никогда не позволял себе праздности или смеха, а духовные книги всегда читал со слезами на глазах. Когда отшельник Антоний умер, Нифонт вынужден был искать себе нового духовного наставника. Им стал добродетельный афонский монах Захария, который восхитил Нифонта своими рассказами о Святой Горе.

В те времена была большая потребность укреплять православную веру среди населения Албании, и Нифонт последовал со старцем Захарией, чтобы проповедовать слово Божие. После взятия Константинополя в 1453 году последовало гонение христиан, и святые вынуждены были некоторое время скрываться в горах, когда же волнения улеглись, Нифонт и Захария отправились в город Охрид (современная Македония) и поселились в монастыре Богородицы.

Через некоторое время афонского старца Захарию избрали Охридским архиепископом, а Нифонт попросил благословения у своего наставника уйти на Святую Гору. Старец Захария не хотел отпускать своего послушника, ведь за долгое время Нифонт доказал ему свою преданность, и архиепископ не хотел оставаться без помощника. Однако ночью во время молитвы к Захарии явился ангел, и велел отпустить Нифонта на Афон.

На Святой Горе Нифонт почувствовал особую благодать от общения с афонскими монахами, а по благословению старцев вскоре сам стал читать проповеди и наставления, вызывая глубокое восхищение у аскетов Святой Горы. Нифонт жил в разных монастырях, а также некоторое время в пещере – в самых суровых условиях. После святой окончательно удалился в монастырь Дионисиат и принял там схиму, что послужило стимулом для еще больших духовных подвигов.

Слава о монахе Нифонте быстро разлетелась за пределы Святой Горы, и вскоре в Дионисат прибыла делегация из Фессалоников. После смерти митрополита Парфения клирики пришли просить Нифонта стать его приемником. Святой согласился принять волю Господа и был встречен в городе ликующей толпой, пришедшей получить благословение.

В 1482 году Нифонт был посвящен в епископы и начал проповедовать православие, укрепляя христиан, попавших под турецкое иго. Епископ лично посещал самые бедных дома в городе, раздавая милостыню и побуждая следовать христианским заповедям. Однако защищая интересы Церкви святитель Нифонт попал под гонения, и вскоре турецкое правительство заставило его покинуть патриарший престол. Изгнанный из города, преподобный Нифонт удалился в Предтеченский монастырь фракийского города Созополя и два года молился там о прощении своих врагов.

В 1497 году Нифонт вновь был призван на Константинопольский престол. Однако турецкий султан снова изгоняет святого из города – за то, что при встрече Нифонт не оказал ему должных почестей. Вскоре Нифонта посетил валашский воевода Раду Великий и пригласил управлять Угро-Валашской Церковью. В Валахии (современная Румыния) Нифонт проводит реформы управления монастырями, требуя строго соблюдать Божии заповеди, решительно борется с пьянством и блудом. Строго соблюдая Закон Божий, Нифонт отлучил от причастия за двоеженство близького родственника Раду, после чего тот изгнал Нифонта из Валахии.

В одеждах простого монаха святитель возвращается на Святую Гору в монастырь Дионисиат и, не желая быть узнанным братией, берется пасти мулов и делать самую грязную работу. Однажды, когда он молился, выпасая мулов в горах, над Нифонтом поднялся язык пламени к небу, который увидели монахи монастыря. Это было знамение, по которому монахи опознали святого, и встретили его со звоном колоколов и всеми почестями, радуясь возвращению святого в их обитель. Святитель Нифонт дожил до 90 лет, заранее предсказав день своей смерти.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".