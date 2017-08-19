Православные христиане празднуют Преображение Господне

Православные христиане 19 августа отмечают один из двенадцати главных праздников - Преображение Господне.

О событиях, которые вспоминает Православная Церковь в этот день, рассказывают три евангелиста – Марк, Матвей и Лука.

Иисус Христос вместе с тремя апостолами Иаковом, Иоанном и Петром взошли на гору Фавор для молитвы. Здесь произошло удивительное событие – молящемуся Господу явились два ветхозаветных пророка – Моисей и Илия. Они беседовали со Спасителем о крестных страданиях, которые Он вскоре претерпел.

Не смотря на просьбу Спасителя пребывать в молитве, ученики уснули. Пробудившись, они увидели, как их Учитель беседует с пророками. Радуясь, апостол Петр сказал: «Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии» (Мф. 17, 4).

Лицо и одежда Иисуса Христа стали сияюще-белыми – Он Преобразился. Евангелисты так описывают происшедшее: «И бысть, егда моляшеся, видение лица Его ино, и одеяние Его было блистаяся» (Лк. 9, 28); «и просветися лице Его, яко солнце» (Мф. 17, 2). Таким образом ученики смогли своими глазами увидеть свет Божественного естества Спасителя.

Тогда же на небе появилось облако, которого испугались ученики. С облака послышался голос, говоривший такие слова: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17, 5). В этот миг на Фаворе были явлены три Лица Святой Троицы: Бог Сын, Отец, голос Которого доносился с небес и Дух Святой – явившийся в образе облака.

По традиции в этот день после литургии во всех православных храмах освящают фрукты - яблоки, виноград, груши.

На Святой Горе 19 августа панигиры отмечают обители Кутлумуш и Пантократор, названные в честь Преображения Господа Иисуса Христа. Также на Афоне есть древний обычай: на Преображение Господне монахи поднимаются на вершину Святой Горы, где совершают праздничное богослужение.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".