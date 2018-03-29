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Виноградное дело на Святой Горе Афон: традиции сбора урожая и чудотворная лоза

13:15, 21 августа 2017
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В день праздника Преображения Господня, который православные отмечают 19 августа (по новому стилю), по традиции, освящают плоды нового урожая. На Святой Горе накануне праздника собирали виноград.

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В день праздника Преображения Господня, который православные отмечают 19 августа (по новому стилю), по традиции, освящают плоды нового урожая. На Святой Горе накануне праздника собирали виноград.

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Известно, что во многих святогорских обителях имеются свои виноградники. К примеру, в скиту святого Евстафия, который относится к Великой лавре, на 50 га выращивают виноград. Из него изготавливают вино, которое известно как в Греции, так и за ее пределами.

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В некоторые сорта вин, к примеру, в кагор, афониты добавляют изюм, инжир и финики. Благодаря такому сочетанию напиток приобретает особый приятный вкус.

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Работа на виноградниках – одно из послушаний, которое исполняют монахи. В скиту святого Евстафия сбор винограда проходит под руководством отца Епифания.

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На Святой Горе также есть уникальная святыня – виноградная лоза святого Симеона Мироточивого, которая растет в монастыре Хиландар. Растет она на месте, где был погребен святой.

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От плодов и веточек от этой лозы, по искренним молитвам, Господь исцеляет бесплодных супругов. Афонские монахи раздают частички веточек, виноградинки верующим, которые молят Бога о даровании детей. Позже благодарные Богу родители высылают святогорцам фотографии своих младенцев.

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По материалам из открытых источников. Фото: Виталий Кислов / Православие.Ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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