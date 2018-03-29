Виноградное дело на Святой Горе Афон: традиции сбора урожая и чудотворная лоза

В день праздника Преображения Господня, который православные отмечают 19 августа (по новому стилю), по традиции, освящают плоды нового урожая. На Святой Горе накануне праздника собирали виноград.

Известно, что во многих святогорских обителях имеются свои виноградники. К примеру, в скиту святого Евстафия, который относится к Великой лавре, на 50 га выращивают виноград. Из него изготавливают вино, которое известно как в Греции, так и за ее пределами.

В некоторые сорта вин, к примеру, в кагор, афониты добавляют изюм, инжир и финики. Благодаря такому сочетанию напиток приобретает особый приятный вкус.

Работа на виноградниках – одно из послушаний, которое исполняют монахи. В скиту святого Евстафия сбор винограда проходит под руководством отца Епифания.

На Святой Горе также есть уникальная святыня – виноградная лоза святого Симеона Мироточивого, которая растет в монастыре Хиландар. Растет она на месте, где был погребен святой.

От плодов и веточек от этой лозы, по искренним молитвам, Господь исцеляет бесплодных супругов. Афонские монахи раздают частички веточек, виноградинки верующим, которые молят Бога о даровании детей. Позже благодарные Богу родители высылают святогорцам фотографии своих младенцев.

По материалам из открытых источников. Фото: Виталий Кислов / Православие.Ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".