Митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай планирует посетить Киев
13:58, 18 августа 2017Афон
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Исполнительный директор Благотворительного фонда "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" Андрей Ус встретился с Митрополитом Месогейским и Лавреотикийским Николаем, автором книги "Афон - высшая точка Земли", которая недавно вышла в Украине. Встреча прошла в городе Спата, недалеко от Афин.
Митрополит Николай поблагодарил переводчика книги Андрея Уса за проделанный труд, а также высоко оценил дизайн и стиль издания.
Также во время встречи обсуждался приезд митрополита Николая, автора книги, в Киев осенью нынешнего года.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".
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