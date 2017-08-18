Митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай планирует посетить Киев

Исполнительный директор Благотворительного фонда "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" Андрей Ус встретился с Митрополитом Месогейским и Лавреотикийским Николаем, автором книги "Афон - высшая точка Земли", которая недавно вышла в Украине. Встреча прошла в городе Спата, недалеко от Афин.

Митрополит Николай поблагодарил переводчика книги Андрея Уса за проделанный труд, а также высоко оценил дизайн и стиль издания.

Также во время встречи обсуждался приезд митрополита Николая, автора книги, в Киев осенью нынешнего года.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".