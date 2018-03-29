19 фактов о Преображении Господнем, которые важно знать каждому

Православные христиане 19 августа (по новому стилю) отмечают один из двенадцати главных праздников – Преображение Господа Иисуса Христа. Мы собрали интересные факты об этом празднике, которые важно знать каждому христианину.

1. О Преображении Господнем рассказывают три евангелиста – Матвей, Марк и Лука.

2. Это событие произошло на горе Фавор.

3. Господь Иисус Христос взял с собой на гору трех учеников - Петра, Иоанна и Иакова. Спаситель повелел им пребывать в молитве.

4. Во время молитвы явились Моисей и Илия. Они беседовали со Христом о крестных страданиях, которые произошли вскоре после этих событий.

5. Апостолы уснули во время молитвы.

6. Пробудившись, они увидели Господа и двух пророков. Святой апостол Петр сказал: «Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии» (Мф. 17, 4).

7. Иисус Христос Преобразился – Его лицо и одежда стали блистающе белыми: «И бысть, егда моляшеся, видение лица Его ино, и одеяние Его было блистаяся» (Лк. 9, 28); «и просветися лице Его, яко солнце» (Мф. 17, 2).

8. Святые отцы учат, что этот свет – свет Божественного естества, который таким образом увидели апостолы.

9. В этот момент на небе появилось облако, которое сперва напугало учеников, так как из него доносился голос, говоривший: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17:5).

10. Таким образом, на Фаворе были три Ипостаси Святой Троицы: Иисус Христос – Сын Божий, Отец – голос Которого доносился с неба и Дух Святой – в виде светлого облака.

11. Господь повелел апостолом никому не рассказывать об этом событии.

12. Иоанн Златоуст писал: «один умерший и другой, ещё не испытавший смерти» предстали для того, чтобы показать, что «Христос имеет власть над жизнью и смертью, владычествует над небом и землёй».

13. Праздновать Преображение Господне начали в VI веке. Согласно Евангелию, Преображение Господне произошло за 40 дней до Светлого Воскресения Христова, однако, Православная Церковь перенесла его празднование на 19 августа, чтобы праздник не приходился на дни Великого поста. На 40-й день после Преображение празднуется Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

14. В народе этот праздник называют «Яблочным» Спасом, потому, что в этот день принято освящать первые плоды – яблоки, груши, виноград.

15. Обычай приносить в церковь плоды и освящать их был установлен ещё в Ветхом Завете: «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего» (Исх. 23, 19); «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих» (Притч. 3, 9).

16. На божественной литургии убранство храма и одежды священников в этот день белого цвета. Цвет символизирует в этот день божественный фаворский свет.

17. Иконография праздника: на фоне скалистой местности Иисус Христос изображается в центре иконы, преимущественно в белых одеждах, по обеим сторонам от Него – Моисей и Илия. Апостолы изображены чуть ниже. Скалы, изображенные на иконе, символизируют веру и духовное восхождение, которое должен совершить каждый христианин. Деревья – Крест, на котором Позже пострадал Христос.

18. На Афоне в этот день отмечают панигири монастыри Кутлумуш и Пантократор.

19. Есть древний обычай: на праздник Преображения Господня монахи восходят на вершину Святой Горы и проводят праздничное богослужение.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".