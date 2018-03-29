Что значит быть монахом на Святой Горе Афон

Митрополит Халкидский Хризостом рассказал о том, что значит быть монахом на Святой Горе и что значит Афон для православного мира.

"Здесь подвизаются люди, которые оставили мир и захотели быть со Христом. Ради Его любви они каждый день распинают свои страсти и желания. Монахи освящаются и начинают нести свет тем, кто с открытым сердцем и ученическим настроем посещает святыни Афона", - отметил митрополит Хризостом.

"Афон - место освященное присутствием Богородицы и политое кровью, потом и слезами преподобных отцов. Но главным образом, Афон – образ жизни. Другой вечной жизни! По этой причине Святая Гора - полюс притяжения глобального масштаба, маяк Православия и нашей родины, прекрасная сияющая диадема", - подчеркнул митрополит Халкидский.

"Каждый раз я покидаю Афон, чувствуя себя обязанным по отношению к Божьей любви и сердечности отцов. Не нужно забывать, сколько людей ежедневно находит на Афоне гостеприимство, сколько отдыхают душой, исповедуются, причащаются и начинают новую жизнь. Сколько людей поминается в молитвах иноков по четкам и на богослужениях. Монахи бежали в пустыни не из-за нехватки любви и равнодушия к людям, свою любовь и искренний интерес к ближнему они многообразными способами доказывают ежедневно", - рассказал митрополит Хризостом.

Тем, кто впервые собирается посетить Святую Гору Афон, владыка советует "вооружиться смирением и простотой, любовью и желанием научиться".

"Имейте в виду, что вы встретите людей на пути к совершенству, но пока не идеальных. И просите Бога даровать через этот опыт спасение", - подытоживает митрополит Хризостом.

По материалам vimaorthodoxias.gr.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".