Внутри дуба, которому 300 лет, устроена часовня в честь святого Паисия

В Греции к северу от Коницы, в деревне Агия Варвара находится уникальная часовня в честь святого Паисия, которая устроена внутри дуба, которому 300 лет.

Жители села Агия Варвара сохранили и реставрировали дерево и часовня стала местом паломничества.

Высота часовни чуть выше двух метров. В ней находится икона святого Паисия.

Как известно, свои юные годы святой Паисий провел, совершая пешие прогулки в деревню Амаранта, где выполнял ремесленные работы.

Согласно Писанию, через деревню Агия Варвара шел и Косма Этоллийский. Часовня в его честь расположена рядом с часовней святого Паисия.

По материалам rua.gr

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".