Внутри дуба, которому 300 лет, устроена часовня в честь святого Паисия
13:50, 17 августа 2017Афон
855
В Греции к северу от Коницы, в деревне Агия Варвара находится уникальная часовня в честь святого Паисия, которая устроена внутри дуба, которому 300 лет.
Жители села Агия Варвара сохранили и реставрировали дерево и часовня стала местом паломничества.
Высота часовни чуть выше двух метров. В ней находится икона святого Паисия.
Как известно, свои юные годы святой Паисий провел, совершая пешие прогулки в деревню Амаранта, где выполнял ремесленные работы.
Согласно Писанию, через деревню Агия Варвара шел и Косма Этоллийский. Часовня в его честь расположена рядом с часовней святого Паисия.
По материалам rua.gr
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter