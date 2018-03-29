Равноапостольный Косма: афонский миссионер, который до 20 лет не знал грамоты
Православные христиане 17 августа (по новому стилю) отмечают день памяти равноапостольного Космы, афонского святого, который был известным миссионером.
Православные христиане 17 августа (по новому стилю) отмечают день памяти равноапостольного Космы, афонского святого, который был известным миссионером.
Константин, будущий святой Косма родился в Греции в православной семье. Грамоте он обучился лишь в 20-летнем возрасте.
Затем он учился в ватопедском училище на Святой Горе. Именно там он окончил обучение, его руководителем был Панагиот Палама.
Позже он отправился в афонский монастырь Филофей, где и принял монашество, и стал иеромонахом – священником.
Позже он проповедовал в Константинополе и окрестностях, а также в придунайских княжествах. На Афон он вернулся в 1775 году. Однако, желая сеять веру Христову, миссионерствовать, он отправился в Фессалоники, Македонию и посетил греческие острова.
Примечательно, что его проповеди иногда сопровождались чудотворениями. К примеру, на одном из островов жил портной, у которого была иссохшая и бездейственная правая рука. Этот человек попросил святого, чтобы он исцелил его. Косма ответил, чтобы он приходил слушать его проповеди и Господь смилуется над ним. Так и случилось – больной исцелился спустя 2 дня.
Послушать его проповеди приходило множество христиан, поэтому он иногда проповедовал в поле, так как церковь не вмещала большое количество людей.
Он благословлял строительство училищ, в которых бесплатно обучали детей. Святой также говорил людям, чтобы они покупали церковные книги. Он заботился о том, чтобы люди, приходившие его послушать, не были голодны и кормил нуждающихся.
Косму сопровождали 40-50 иереев, которые совершали освящение елея, исповедовали христиан.
Святой неоднократно говорил, что за евангельскую проповедь и любовь к Богу готов даже кровь пролить. Однажды евреи, видя, как их обличал святой, оклеветали его, будто Косма подослан к турецких подданным. Его проповедническая деятельность была противна евреям, так как святой благословил перенести базарный день с воскресенья на субботу; говорил, что евреи причиняют умеренное зло христианам.
Когда Косма узнал, что евреи подкупили пашу, который повелел убить святого, то с радостью воспринял это, ведь готов был и ранее пострадать за Христа.
Святого арестовали и привели на допрос. Перед своей смертью он долго молился и благословил четыре стороны света. Ему хотели связать руки, но святой попросил не делать этого, так как сам он не будет оказывать сопротивление. Он приложил свою голову к дереву и был удушен в возрасте 65 лет, произошло это 17 августа (по новому стилю) 1779 года.
Его обнаженное тело бросили в реку, привязав к шее камень. Христиане пытались найти тело святого – забрасывали в воду сети, но безуспешно. На третий день священник Марк, который также отправился на поиски святых мощей, чудом обрел их, увидев плывущими по воде, не смотря на привязанный к шее камень.
Его похоронили в селе Коликонтаси, в Введенском монастыре, позади алтаря. По молитвам у мощей святого происходило множество чудес.
По материалам из открытых источников.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".