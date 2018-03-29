12 способов отличить беса от ангела - афонские святые о видениях

Иногда некоторые люди утверждают, что им было видение святых, Богородицы, или ангелов. Святые отцы советуют относиться к подобным явлениям с осторожностью, чтобы не впасть в духовную прелесть, так как под таким видом могут приходить и бесы. Мы собрали изречения афонских святых, которые помогут понять, какие видения истинные – от Бога, а какие – ложные, от лукавого.

1. «Лучше советуйте таким людям (ред. - которые рассказывают о бывших им видениях) быть осторожными, сдержанными. Такое отношение к видениям более надежное, потому что не все люди в состоянии различить, от Бога было видение или же от диавола». (Преподобный Паисий Святогорец).

2. «Человек становится посмеянием для бесов. И тогда они издеваются над ним с помощью картин и видений, явлений и откровений, символов и чисел, предрассудков и гаданий и целой кучи суеверий. Бог да сохранит от такого извращения!». (Преподобный Иосиф Исихаст).

3. «Дважды я был в прелести, дважды ошибался. Один раз враг мне показал свет, и помысел говорил мне: «Прими, это благодать». Другой раз я принял одно видение и много пострадал за это». (Преподобный Силуан Афонский).

4. «Если явившийся человеку Святой действительно был Святым, а человек этого видения не принял, то Бог знает, каким способом известить душу этого человека и привести ее туда, куда Он хочет. Необходимо внимание, потому что (вместо Святого) может прийти тангалашка, который включит (бесовский) «телевизор» и начнет свою передачу…». (Преподобный Паисий Святогорец).

5. «Однажды в конце бдения, когда запели «Всякое дыхание да хвалит Господа...», я услышал, как царь Давид в небе поет славословие Богу. Я стоял на хорах, и мне казалось, что нет ни крыши, ни купола и что я вижу отверстое небо. Я говорил об этом четырем духовным мужам, но никто мне не сказал, что враг посмеялся надо мною, а я сам думал, что бесы не могут славословить Бога и что, значит, это видение не от врага. Но прелесть тщеславия борола меня, и я снова стал видеть бесов. Тогда я познал, что обманулся, и все открыл духовнику, и просил его молитв; и за молитвы его я теперь спасен, и я всегда молю Господа даровать мне дух смирения». (Преподобный Силуан Афонский).

6. «Один видел Пресвятую, другой ангелов, когда отходила его душа. И ныне такое случается. Что перед смертью видят видения, чтобы Бог их забрал с миром. И так как я слышал подобное, то бежал, когда они были при смерти с жаждой видеть, слышать, что они говорят». (Преподобный Иосиф Исихаст о старцах-пустынниках).

7. «Даже если видение от Бога – с первого раза человек не должен его принимать. Бог, видя, как Его создание – человек – не принимает видения (не огорчается, но наоборот), некоторым образом, приходит в умиление. Ведь такое отношение к видению показывает, что у человека есть смирение». (Преподобный Паисий Святогорец).

8. «Что говорит Господь? «Блажени чистый сердцем, яко тии узрят Бога» (Мф. 5:8). Не говорит: «Блаженны видящие явления, видения, откровения»». (Преподобный Иосиф Исихаст).

9. «Помню одну женщину, которая не получила от людей никакой помощи и поэтому имела право на помощь Божественную. Бог, желая помочь этой женщине, дал ей некое видение. Однако после этого видения диавол внушил ей следующий помысл: «Кто знает, может быть, Бог удостоил тебя такого видения, потому что Он предназначает тебя для какой-то высшей миссии!» С того момента как она стала верить подобным диавольским внушениям, диавол начал свою работу и она попала под его власть. Однако в конце концов Бог вновь над ней умилосердился. Ей было видение, и она услышала голос, говоривший ей: «Напиши письмо отцу Паисию и опиши все видения, которые тебе были». Она написала мне письмо и рассказала обо всех бывших ей видениях. Лукавый истрепал ее как следует. Да, все ее видения были настоящими, однако почти все они были от искусителя. Изо всех бывших ей видений только первое и последнее были от Бога. Желая привести ее в чувство и помочь освободиться от прелести, Бог позволил произойти этому последнему видению. В конечном итоге несчастная послушалась моих советов и сумела выпутаться (из сети) тех диавольских видений, которые ей были». (Преподобный Паисий Святогорец).

10. «Когда мы плачем и смиряем душу, то благодать Божия хранит нас, а если оставим плач и смирение, то можем увлечься помыслами или видениями. Смиренная душа не имеет видений и не желает их, но чистым умом молится Богу, а тщеславный ум не бывает чистым от помыслов и воображения и даже может дойти до того, что будет видеть бесов и говорить с ними». (Преподобный Силуан Афонский).

11. «…чтобы диавол не прельстил нас с помощью фантазий, воображения. Воображение - вещь хорошая, и если она используется с толком, то обладает великой силой. Люди, подверженные прелести, воображают увиденное или прочитанное ими так, как им хочется. А потом верят, что картина, нарисованная их воображением, является действительной. Для того чтобы эти несчастные получили помощь, им следует находиться под постоянным [духовным] наблюдением, потому что диавол постоянно обводит их вокруг пальца». (Преподобный Паисий Святогорец).

12. «Отцы говорят, что при вражеском видении душа почувствует смущение. Но это только смиренная душа, которая не считает себя достойной видения, при вражеском действии почувствует или смущение, или страх, а тщеславный может не испытать ни страха, ни даже смущения, потому что он хочет видений и считает себя достойным, и потому враг легко обманывает его. С врагами борись смирением. Когда видишь, что с твоим умом борется другой ум, то смирись, и брань прекратится»». (Преподобный Силуан Афонский).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".