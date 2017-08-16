Богородичный пост: три Спаса и праздник Успения Пресвятой Богородицы

У православных христиан 14 августа начался Успенский пост. Он продлится две недели, до праздника Успения Пресвятой Богородицы, или как его еще называют – Богородичной Пасхи – 28 августа.

Этот пост являет строгим – из рациона исключается мясные, молочные продукты, яйца и рыба. Последняя - разрешается только 19 августа – в праздник Преображения Господня.

Этот двухнедельный пост был установлен в 1166 году. Ранее он предназначался для тех, кто не мог соблюдать Великий пост и длился от Недели всех святых – второе воскресенье после Троицы, и до праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Успенский пост в народе называют «Спасовка», так как в августе отмечается три Спаса. Первый - 14 августа, в первый день поста - Происхождение честных древ Животворящего Креста. Праздник связан с древней византийской традицией – совершать крестный ход в Константинополе с Крестом Господним. В народе этот день называется «Медовый Спас», или Маккавея. Так как в этот день освящают мед, и отмечается также память святых мучеников Маккавеев.

Второй Спас – Преображение Господне, один из 12 главных православных праздников, который отмечается 19 августа. Тогда Господь преобразился перед тремя Своими учениками на горе Фавор. В народе праздник называют «Яблочным», так как в этот день освящают первый урожай фруктов – яблоки, груши, виноград.

На Святой Горе в этот день отмечают панигир две обители - Кутлумуш и Пантократор.

Третий Спас – перенесение Нерукотворного Образа Христова отмечается 29 августа. Его еще называют «Спас на холсте», «Ореховым», или «Хлебным».

Завершится Богородичный пост 28 августа – в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Афонский монастырь Иверон в этот день отмечает панигир. Также престольный праздник в этот день в соборном храме столицы монашеской республики – Кареи.

"Православное наследие Украины на Святой Горо Афон" - для "УНИАН-Религии".