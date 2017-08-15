В Греции выпустили серию марок с рисунками афонских монастырей украинского художника XVIII века

Греческая почтовая служба выпустила уникальную серию марок, на которых изображены афонские монастыри. Автором рисунков является Василий Григорович-Барский – украинский писатель, художник-путешественник, который, в свое время, совершил паломничество на Святую Гору.

На выпущенных марках изображены семь монастырей Святой Горы, а именно: Зограф, Эсфигмен, Ксиропотам, Костамонит, Филофей, Ксенофонт и Григориат. Каждая из марок выпущена тиражом в 30 тысяч экземпляров.

Примечательно, что почта Греции издает уникальные серии афонских марок на протяжении 10 лет. К примеру, в 2013 году, совместно со Священным Кинотом Афона, была издана серия марок, посвященная 100-летию присоединения монашеского полуострова к Греции.

В этом году, кроме рисунков Григоровича-Барского планируется издание марок с картинами Спироса Папалукаса и Владимира Давыдова.

***Василий Григорьевич Григорович-Барский (1701-1747 гг..) - украинский публицист и писатель, который также делал зарисовки к своим трудам. Он известен и под псевдонимами: Василий Киевский, Киево-Российский, Рос, Плака, Плака-Альбов, Беляев Плака-Альбов.

Он родился в Киеве, в купеческой семье. Учился в Киево-Могилянской Академии, а затем во львовской иезуитской академии, которую он не окончил.

Он много путешествовал, хорошо владел греческим языком и латынью. В 1725 году посетил Афон.

В Дамаске в 1734 году он принял монашество с именем Василий.

С 1736 по 1743 год проживал на острове Патмос. В 1743 году ему предложили стать священником при посольской церкви.

В 1744 году Василий вновь отправился на Афон. Настоятель одного из афонских монастырей Исайя говорил, что Григорович-Барский описал христианский Восток «изряднее всех прежде его бывших историков».

Позже его обвиняли в грекофильстве. Чтобы избежать ареста, Василий вернулся на Родину, в Киев в 1747 году, где и умер спустя месяц.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".