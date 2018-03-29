Афонские монахи, о том как относиться к деньгам

Как известно, материальные средства влияют на возможности человека и, часто, меняют его самого. Однако, это зависит от того, как человек воспринимает богатство или бедность. Мы собрали изречения афонских святых и старцев о том, как относиться к деньгам.

«Если любишь власть или деньги, то никогда не познаешь любви Божией». (Преподобный Силуан Афонский).

«Всем убо нам старание и внимание нужно, и славным и безславным, и начальникам и подвластным, богатым и убогим, чтобы изгнать из собственной души худые страсти, и вселить в оную сословие добродетелей». (Святитель Григорий Палама).

«Взгляни же, как Благий Отец благосклонно разделяет трем сотворенным Им чадам изобилие богатства Своего, и в то же время все это богатство остается с Ним, и Он не испытывает никакого лишения, будучи, так сказать, источником и корнем бесконечной щедрости. Ты же, будучи Его наследником, подражай божественной щедрости Отца нашего. Ибо все творение, единожды приняв богатство, непрестанно, вплоть до пришествия Господа, будет возвращать его Давшему». (Преподобный Иосиф Исихаст).

«Какой человек самый богатый? Который больше всего любит Бога. Какой человек самый бедный? Который больше всего любит деньги». (Монах Симеон Афонский).

«Если можешь молиться, имея и телесные труды, то я тебя приму и упокою без денег твоих, а деньги отдай куда знаешь, а если так молиться не можешь, то нам и деньги твои не нужны. Мы в монастыре живем: не деньги собираем, а души спасаем. А если кто и деньги принесет, то мы их не отринем, употребим на монастырские нужды, но вступивший в число братии должен повиноваться всем общежительным уставам и отсечь собственную волю». (Старец Герасим Святогорец).

«Если кто-то будет страдать от болезней, не сможет работать, будет в долгах и ты в таком тяжелом положении поможешь ему и скажешь: «Возьми эти деньги за упокой души такого-то», то этот человек скажет: «Бог его простит. Да будет благословен его прах». Берущие милостыню совершают сердечную молитву за усопших, и это весьма помогает последним». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Возьми свои деньги, брат мой, потому что боюсь, что потеряю с ними свой рассудок». (Преподобный Акакий Кавсокаливит).

«Как стать сильнее? Поделиться с ближним пищей. Как стать богаче? Поделиться с ближним деньгами». (Монах Симеон Афонский).

«Душа, не испытавшая сладости Духа Святого, радуется от тщеславия мирской славе, или богатству, или власти». (Преподобный Силуан Афонский)

«Если желаешь быть с нами, то ничего у себя не оставляй. А если тебе жалко денег и не хочешь с ними расставаться, то ничего не давай, найди такое место, где сможешь с ними жить. Если же утаишь часть денег и их после твоей смерти найдут, то мы бросим эти деньги вместе с тобой в могилу, и ты, как разрушитель общежития, не сподобишься братского поминовения». (Старец Герасим Святогорец).

«Самое лучшее богатство – в добром сердце, а не в большом кошельке. В добром сердце живет Бог с Небес, а в большом кошельке – бес». (Монах Симеон Афонский).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".