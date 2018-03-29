Афонский монастырь отмечает панигир – день памяти первомученика Стефана

Православные христиане 15 августа (по новому стилю) отмечают день перенесения мощей первого мученика архидиакона Стефана. На Святой Горе празднует панигир монастырь Констамонит, который освящен в честь святого Стефана.

Мученик Стефан был эллинистом - евреем, который жил за пределами Святой Земли. Когда христианство стало распространяться – возникла необходимость в людях, которые бы заботились о тех, кто недавно принял крещение.

Апостолы Христовы сказали христианам, чтобы они выбрали 7 достойных мужчин, которых затем посвятили в диаконов. Среди них был святой Стефан, который стал архидиаконом – главным среди них. Позже диаконы стали принимать участие в богослужениях, а не просто оказывали помощь нуждающимся.

Стефан проповедовал в Иерусалиме. Его проповеди сопровождались чудесами. Однако фарисеи были настроены против него. Однажды они схватили святого и привели в синедрион для суда, во время которого наводились неправдивые показания, будто он оскорбляет Господа и пророка Моисея. В ответ Стефан привел исторические сведения о том, что еврейский народ всегда убивал посланных ему Господом пророков, чем еще больше разгневал их.

Тогда святой, глядя на небо сказал: «Я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога» (Деян. 7, 56). Обозленные фарисеи повели его за город, где его побили камнями. Свидетелем этих событий был Савл, в будущем – апостол Павел. На то время он одобрительно относился к происходящему и даже сжег одежды святого.

Это произошло в 34 году н. э. Святой Стефан стал первым мучеником за Христа. Его тело бросили на съедение диким зверям. Однако ночью учитель Гамаиил послал людей, чтобы они забрали мощи святого. Тело первомученика похоронили в пещере, вблизи Иерусалима.

Его святые мощи перенесли из Иерусалима в Константинополь в 428 году. Они сначала находились в храме в честь святого диакона Лаврентия, а затем, когда возвели церковь в честь святого Стефана – его мощи 15 августа (по новому стилю) перенесли туда.

Афонский монастырь Констамонит, главный собор которого возведен в честь святого Стефана, сегодня отмечает панигир. Также в обители хранится чудотворная икона первомученика.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".