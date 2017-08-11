На Святой Горе ученики известного афонского святого возводят церковь в его честь

На Святой Горе в келии Воскресения Христова в Капсала строится храм в честь известного афонского святого – преподобного Паисия Святогорца.

Автором идеи возведения церкви является старец Евфимий, который был учеником преподобного Паисия и старца Исаака, ставшего затем биографом преподобного. Разработать, а теперь и осуществить проект отцу Евфимию помогает община.

Строительство церкви началось в июле 2016 года. Согласно плана, святогорцы рассчитывают закончить работы через несколько месяцев. Освятить храм в честь преподобного Паисия надеются к лету следующего года.

Старец Евфимий также способствовал распространению жития Паисия Святогорца, которое составил старец Исаак. Его, в свое время, постриг в монашество святой Паисий.

Монашеская община в келии Воскресения Христова также была создана отцом Исааком, по благословению Паисия Святогорца.

***Преподобный Паисий Святогорец (в миру - Арсений Эзнепидис) – чтимый афонский святой. Он отличался подвижнической жизнью и даром духовного наставления.

Он родился в Каппадокии (Турция) в 1924 году. Но вырос на территории Греции, так как туда, после обмена населением между странами, переехала его семья.

В 1954 году Паисий принял монашеский постриг на Святой Горе Афон. С 1958 по 1962 год жил в греческом монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Стомио. Затем Преподобный жил в обители святой Екатерины на горе Синай, в Египте.

В 1964 году преподобный Паисий вернулся на Святую Гору. Из-за тяжелой болезни ему сделали операцию, удалив большую часть легких. Он прославился среди паломников, как опытный духовник. Преподобный жил в келье Панагуда, в монастыре Кутлумуш. В 70-х годах ХХ века помогал организовывать миссионерское служение в Заире, в Республике Конго.

Умер святой в 1994 году в монастыре Иоанна Богослова, в Греции. В 2015 году состоялась его канонизация в лике святых Константинопольским Патриархатом.

Фото храма: orthodoxie.com.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".