Павел Ксиропотамский: афонский святой, который возродил великий древний монастырь и основал новый

Православная Церковь 10 августа (по новому стилю) отмечает день памяти Павла Ксиропотамского. Этот афонский святой был из царского рода. Он сыграл важную роль в судьбе двух афонских монастырей.

Святой родился в Константинополе, в императорской семье. Его отцом был Михаил Куропалат, который, незадолго после рождения сына, принял монашество.

Его мать Прокопия также отличалась благочестием. Когда она была беременна Павлом, то увидела сон, будто она родила на поле ягненка, на которого набросились два льва, но ягненок принял защитную позу. Тогда императрица бросилась ему на помощь и увидела, что это не ягненок, а мальчик, который держит в руках крест, от силы которого пали львы. Царица проснулась и родила мальчика, которого назвали Прокопий – будущий святой Павел.

Прокопий получил наилучшее, по тем временам, образование. Однако его не привлекали доступные ему мирские блага и он, одевшись в нищенскую одежду, тайно покинул город и ушел на Афон.

Придя на Святую Гору, он поселился в монастыре Ксиропотам, который в то время был в разрушенном состоянии. Здесь святой построил себе скромную келью. В монашество с именем Павел его постриг пустынник Косма, с которым они были друзьями.

Святой Павел вел аскетический образ жизни – спал на земле, а подушкой ему служил камень. Слава о нем, как о подвижнике широко распространилась и к нему стали приходить за советом монахи из других афонских монастырей. Когда на Константинопольский престол взошел родственник святого – император Роман, то он пожелал увидеться с Павлом. Святой прибыл в Константинополь. Люди радостно встречали афонского подвижника. В то время император сильно заболел. Святой, помолившись, возложил на него свои руки. После этого правитель выздоровел. Павел на некоторое время оставался при дворе и учил детей правителя основам христианства.

Однако святой тяготился таким положением и желал вновь вернуться на Афон. Император не хотел расставаться с Павлом, но все же отпустил его, дав при этом средства, необходимые для возведения обители из руин, а также часть животворящего древа Креста Господня. Святыня была помещена в возведенном храме в алтаре.

В восстановленную обитель Ксиропотам стали приходить монахи, которые обращались к Павлу за духовным советом. Однако, святой, жалея вести уединенный образ жизни, покинул монастырь и поселился в подгорие Афона. Вокруг него сформировалась община из 60 учеников.

На братию нападали сарацины и святой Павел был вынужден обратиться к императору Роману, чтобы получить средства для возведения и укрепления новой обители - храма в честь святого Георгия Победоносца. Его просьбу исполнили. Новый монастырь первое время также называли Ксиропотам, но затем - святого Павла.

Перед своей смертью святой Павел собрал братию двух монастырей - Ксиропотам.и новой обители (ныне монастырь святого Павла). Павел сказал монахам, что через два дня он умрет и наставлял их в вере, велел не вовлекаться в иконоборческую ересь. Братия плакала. Святой помолился, облачился в мантию и причастился.

После этого все собравшиеся заметили, как просветилось его лицо. Он продолжал духовно укреплять братию, а затем лег на ложе, скрестив на груди руки, и мирно отошел к Господу.

Святой желал, чтобы его похоронили не на Святой Горе, а на острове Лонгос. Но Господь управил иначе. Корабль с мощами Павла, который плыл к Лонгосу, очутился у берегов Константинополя. Он был с почестями погребен в великой церкви.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".