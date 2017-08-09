Православные христиане сегодня празднуют день Пантелеимона Целителя
Православные христиане сегодня празднуют день памяти великомученика и целителя Пантелеимона.
Святой Пантелеимон почитается во всем православном мире, как помощник, бескорыстный врач, напоминает «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».
Святой Пантелеимон родился в IV веке в Никомедии (ныне Турция) в семье знатного язычника и христианки. После обучения в школе он получил знания по медицине.
Однажды Пантелеимон увидел ребенка, который умер от укуса змеи и попросил Бога, если Он воскресит малыша, а змею убьет – он примет крещение. Господь услышал его молитву и святой сдержал слово.
Пантелеимон безвозмездно оказывал помощь больным и нуждающимся.
Император Максимиан узнал о том, что святой проповедует веру Христову и приказал придать его мучениям.
Пантелеимона духовно укреплял Господь и святого не повредили жестокие мучения. Тогда многие люди уверовали во Христа.
Когда голову святого Пантелеимона усекли мечем, потекло молоко. Тело святого целителя не сгорало в костре, его погребли христиане.
Святому молятся об излечении болезней души и тела. Пантелеимон Целитель - небесный покровитель врачей и воинов.
Частички мощей святого великомученика хранятся во многих монастырях и храмах по всему православному миру.
На Руси святого почитают с ХII века – внук Владимира Мономаха князь Изяслав, в крещении Пантелеимон.
В 1169 году Собор святой горы Афон отдал русским инокам обитель во имя святого великомученика Пантелеимона.
Глава святого Пантелеимона хранится на Афоне в Свято-Пантелеимоновм монастыре, который в этот день отмечает панигир.
Соборный храм обители также возведен в честь великомученика Пантелеимона, в котором в этот день совершается праздничное богослужение.
Также братия совершает панихиду – молится об умерших строителях и благодетелях обители, после чего, по традиции, раздают коливо.