Православные христиане сегодня празднуют день Пантелеимона Целителя

Православные христиане сегодня празднуют день памяти великомученика и целителя Пантелеимона.

Святой Пантелеимон почитается во всем православном мире, как помощник, бескорыстный врач, напоминает «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

Святой Пантелеимон родился в IV веке в Никомедии (ныне Турция) в семье знатного язычника и христианки. После обучения в школе он получил знания по медицине.

Однажды Пантелеимон увидел ребенка, который умер от укуса змеи и попросил Бога, если Он воскресит малыша, а змею убьет – он примет крещение. Господь услышал его молитву и святой сдержал слово.

Пантелеимон безвозмездно оказывал помощь больным и нуждающимся.

Император Максимиан узнал о том, что святой проповедует веру Христову и приказал придать его мучениям.

Пантелеимона духовно укреплял Господь и святого не повредили жестокие мучения. Тогда многие люди уверовали во Христа.

Когда голову святого Пантелеимона усекли мечем, потекло молоко. Тело святого целителя не сгорало в костре, его погребли христиане.

Святому молятся об излечении болезней души и тела. Пантелеимон Целитель - небесный покровитель врачей и воинов.

Частички мощей святого великомученика хранятся во многих монастырях и храмах по всему православному миру.

На Руси святого почитают с ХII века – внук Владимира Мономаха князь Изяслав, в крещении Пантелеимон.

В 1169 году Собор святой горы Афон отдал русским инокам обитель во имя святого великомученика Пантелеимона.

Глава святого Пантелеимона хранится на Афоне в Свято-Пантелеимоновм монастыре, который в этот день отмечает панигир.

Соборный храм обители также возведен в честь великомученика Пантелеимона, в котором в этот день совершается праздничное богослужение.

Также братия совершает панихиду – молится об умерших строителях и благодетелях обители, после чего, по традиции, раздают коливо.