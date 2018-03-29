Духовная сокровищница Святой Горы Афон: что следует знать о патриотизме

Любовь к месту, где человек родился и вырос - благородное чувство, которое движет многими, кто старается жить и делать многое для своей страны. Мы собрали изречения святых и старцев Афона о патриотизме.

«Наряду с молитвой необходимой предпосылкой патриотизма праведного является смирение». (Старец Лука Филофейский).

«Чувство патриотизма может быть только у верующего человека, который понимает, что родина дарована Богом, ее следует почитать, любить». (Преподобный Силуан Афонский).

«Отец Паисий был большим патриотом и очень любил Грецию и «византийство»». (Митрополит Лимассольский Афанасий о преподобном Паисие Святогорце).

«Чада мои любимые во Христе, сохраняйте мужественно и бесстрашно нашу священную веру и язык наших предков, так как оба этих понятия – суть нашей любимой Родины и без них нация наша погибнет». (Святой Раноапостольный Косьма Этолийский).

«…бесценное достояние наше, вера и Отечество, – все, что есть у человека самого дорогого, – обязывает нас мужественно и самоотверженно встать на защиту его от покушений и передать потомкам, могущим сохранить унаследованное». (Святитель Нектарий Пентапольский).

«Я не призываю бросаться в опасные приключения, но надо же, брат ты мой, иметь и маленечко героизма! С какой отвагой встречали герои смерть во время войны! Один монах, бывший вместе с Кондилисом (Кондилис был патриот, герой), рассказывал мне, когда во время малоазиатской войны греки высаживали морской десант возле Константинополя, Кондилис находился на корабле и, лишь увидев Константинополь издали, стал вести себя как сумасшедший. "А ну, ребята, - кричал он, - умирать так умирать! Что сегодня, что завтра! Умирать - так молодцами, эй, ребята! Умрем героями за Родину!" Он даже не мог дотерпеть, пока корабль пристанет к суше. От напряжения, от сильного желания он не заметил, что корабль еще не дошел до берега, - прыгнул и упал в море. Так в нем все горело! Плавать он не умел: другие побежали, вытащили его из воды». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Православные святые тем или иным способом трудились ради народного единства. Второй после Православия основой их мировоззрения была любовь к Отечеству. И здесь они выстраивают чёткую иерархию, подчиняя всё, в том числе и патриотизм, православной вере, завершающей «всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Отца светов»». (Старец Лука Филофейский).

«Человек служит Богу, а затем любит своих родителей, свой дом, своих родных, свою работу, свою деревню, свою область, свое государство, свою Родину. Тот, кто не любит Бога, своей семьи, тот не любит ничего. И естественно, что Родины своей он не любит, потому что Родина - это большая семья.Я хочу сказать, что все начинается с этого. Человек не верит в Бога и не считается потом ни с родителями, ни с семьей, ни с деревней, ни с Родиной. Вот это как раз и хотят сейчас разложить, для чего и насаждают это состояние расхлябанности». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Ныне Отчизна и Церковь более чем всегда нуждаются в мужах, преданных началам Креста, мужах неутомимых и живущих не для себя, но для народа и Церкви. На вас, возлюбленные ученики, взирают школа и народ, а Церковь наша ждет от вас патриотических усилий, утверждения делом и словом первооснов истины, первооснов справедливости, законов отеческих и церковных». (Святитель Нектарий Пентапольский).

«В вопросах веры и любви к Родине нет места компромиссам, человек должен быть непреклонен, тверд». (Преподобный Паисий Святогорец).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".